ASUS, ProArt serisinin yeni üyesi PA90’ı tanıttı

PA90 Mini PC’nin, sektördeki performans beklentisini fazlasıyla karşıladığını belirten ASUS MiniPC Ürün Müdürü Recep Kulan, “ProArt serisindeki tüm ürünlerimiz, sektör profesyonellerinin tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak, özel olarak tasarlandı. Bu serideki ürünler, yüksek performans ve geniş kullanım alanı sunuyor. i9 işlemci, NVIDIA Quadro ekran kartı ve 64 GB RAM ile güçlendirilmiş PA90, ısınmaya karşı özel sıvı soğutma sistemi ve geniş bağlantı seçenekleriyle birleştiğinde, ortaya mükemmel bir iş platformu çıkıyor. PA90, üst düzey çalışma ortamına sahip olmak isteyen kullanıcılar için bir seçenek.” dedi.

ProArt serisi monitörlerin, sektör profesyonelleri tarafından da deneyimlenerek üst düzey performanslarının kanıtlandığını belirten ASUS Monitör Ürün Müdürü Ayten Zora, “ProArt serisi, özellikle colorist ve fotoğraf sanatçıları gibi üst düzey sektör standartlarını destekleyen ürünleri kullanan profesyoneller için yüksek renk gamı sunarak verimli bir çalışma ortamı sağlıyor. Yüksek kontrast ve görüş açısı sunan monitörler, Rec. 2020, Adobe RGB, DCI-P3 ve sRGB gibi endüstri standartları renk gamutlarını destekliyor ve ön-kalibrasyonu sayesinde DeltaE<2 renk doğruluğu sunuyor. 4K çözünürlüğe sahip ve HDMI, DisplayPort, USB, Type C, Thunderbolt gibi geniş bağlantı seçenekleri sunan ProArt monitörler, üst düzey HDR performansları ve yüksek kontrast oranlarıyla kullanıcı beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.” dedi.

Fotoğraf ve video konusunda profesyonel olarak çalışanların günümüzdeki en büyük sorunlarından birisinin, yüksek performanslı, güvenilir ve uygun fiyatlı bir bilgisayar bulmak olduğunu belirten Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır, “Özellikle son yıllarda fotoğraf makinelerinin artan çözünürlük değerleri, işlenmesi gereken yüksek dosya kapasiteleri ve 4K video editleme sonucunda kullanıcılar yüksek performanslı bilgisayarları daha fazla araştırır hale geldi. İçerik oluşturan tüm profesyoneller için üst seviye bir performans sunan ProArt PA90 Mini PC bu sorunları kökten çözebilecek bir seviyede. Görsel işlerle uğraşanların bir diğer çözmesi gereken problem ise kendilerine uygun bir referans monitörü seçmeleri.” dedi.





Endüstriyel fotoğraf alanında teslim edilecek nihai fotoğrafa ulaşmak için çoğunlukla çoklu çekimlerin yapıldığını ve bunları birleştirmek için bilgisayarda uzun işlemlerden geçirmek gerektiğini belirten Fujifilm Türkiye Eğitim Sorumlusu Kaan Kurtuluş, “Kimi çekimlerde bu sayı yüzleri bulabilmekte veya yapılan çok sayıda işlem nedeniyle bir fotoğrafın dosya boyutları onlarca Gigabyte’ı bulabilmektedir. Bilgisayarın işlemci hızı, RAM ve görüntü kartı performansı bu işi bitirebileceğiniz sürece direkt etki etmekte, hatta çoğu zaman bu işlemleri gerçekleştirebilmenin temel önkoşulu oluyor. Belli bir düzeyin altındaki bilgisayarlar ile bu işlemleri yapmak ise mümkün olmamaktadır. Zorlu işlemlerde test ettiğimiz ASUS ProArt PA90, performansı, stabil çalışması, ısınma sorunu olmaması ile endüstriyel fotoğraf sektöründe en yoğun çalışan stüdyoların da beklentisini karşılayacak niteliktedir.” dedi.

PA90’ın video post prodüksiyon alanında oldukça verimli olduğunu belirten Colorist ve Görüntü Yönetmeni Arda Yıldıran, “Test ettiğim süre boyunca uzun süre çalışmaya dayanıklı olması ve stabilitesiyle dikkatimi çekti. Gerek fiyat, gerekse tasarım ve boyutuyla ön plana çıkıyor. Günümüzün en önemli konularından biri olan 4K RAW video oynatma ve düzenleme işlemlerinde yüksek verim aldık.” dedi.