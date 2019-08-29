ASUS, PCE-AX58BT Wi-Fi 6 Ağ Adaptörünü tanıttı

Yeni Wi-Fi 6 ağ standardı, Wi-Fi 5 (802.11ac) standardına kıyasla çeşitli avantajlar sağlıyor. Bunlar arasında daha toplam 3000 Mbps’e ulaşan yüksek ağ hızı, gelişmiş ağ kapasitesi, daha iyi Wi-Fi menzili ve üstün verimlilik yer alıyor. Bluetooth 5.0 teknolojisi, bir önceki Bluetooth 4.2 standardına göre 2 kat daha yüksek veri aktarım hızı ve 4 kat daha geniş menzil sunuyor. PCE-AX58BT’de ayrıca tercihe bağlı olarak bir harici anten montaj bölümü bulunuyor. Böylece PC kasasının dışına anten yerleştirilip en az parazitle en uyun Wi-Fi sinyal gücünü elde etmek mümkün oluyor.

PCE-AX58BT, ASUS Wi-Fi 6 router modelleriyle birlikte kullanıldığında en yeni Wi-Fi standardının daha önce uyumlu istemci cihazı eksikliği nedeniyle yararlanılamayan tüm avantajlarını ve performans artışını sunuyor.

En yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) standardına destek veren PCE-AX58BT ağ adaptörü toplam 3000 Mbps’e ulaşan veri hızı için 160 MHz bant genişliği ile son teknoloji kablosuz performansı sunuyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerinin devrim niteliğindeki birleşimi sayesinde bilgisayarlar için en verimli Wi-Fi bağlantısı elde ediliyor. PCE-AX58BT, bir Wi-Fi 6 router ile birlikte kullanıldığında gerçek dünya testlerinde Wi-Fi 5 (802.11ac) PCIe ağ adaptörlerinden 1,33 kat daha hızlı çıkış ve %84 daha düşük gecikme sunuyor. Bu performans avantajlarından kalabalık ağlarda da yaralanmak mümkün. Ayrıca, en son WPA 3 Wi-Fi güvenlik standardı dışarıdan gelecek saldırılara karşı ekstra bir koruma katmanı oluşturuyor.



Bluetooth 5.0 teknolojisi

En yeni Bluetooth 5.0 teknolojisi ile ASUS PCE-AX58BT; hoparlörler, kulaklıklar ve oyun kontrol cihazları gibi birçok cihaz ile kablosuz bağlantı imkanı sunuyor. Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2’ye göre 2 kata kadar daha yüksek veri aktarım hızı ve 4 kat daha geniş menzil ile çok daha gelişmiş bir performans sağlıyor.