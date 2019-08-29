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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

ASUS, PCE-AX58BT Wi-Fi 6 Ağ Adaptörünü tanıttı

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ASUS, PCE-AX58BT Wi-Fi 6 Ağ Adaptörünü tanıttı

ASUS, PCE-AX58BT masaüstü bilgisayar PCI Express (PCIe) ağ adaptörünü duyurdu. Yeni ürün en son Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.0 bağlantılarına kolay geçiş yapma imkanı sunuyor.

Yeni Wi-Fi 6 ağ standardı, Wi-Fi 5 (802.11ac) standardına kıyasla çeşitli avantajlar sağlıyor. Bunlar arasında daha toplam 3000 Mbps’e ulaşan yüksek ağ hızı, gelişmiş ağ kapasitesi, daha iyi Wi-Fi menzili ve üstün verimlilik yer alıyor. Bluetooth 5.0 teknolojisi, bir önceki Bluetooth 4.2 standardına göre 2 kat daha yüksek veri aktarım hızı ve 4 kat daha geniş menzil sunuyor. PCE-AX58BT’de ayrıca tercihe bağlı olarak bir harici anten montaj bölümü bulunuyor. Böylece PC kasasının dışına anten yerleştirilip en az parazitle en uyun Wi-Fi sinyal gücünü elde etmek mümkün oluyor.

PCE-AX58BT, ASUS Wi-Fi 6 router modelleriyle birlikte kullanıldığında en yeni Wi-Fi standardının daha önce uyumlu istemci cihazı eksikliği nedeniyle yararlanılamayan tüm avantajlarını ve performans artışını sunuyor. 

En yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) standardına destek veren PCE-AX58BT ağ adaptörü toplam 3000 Mbps’e ulaşan veri hızı için 160 MHz bant genişliği ile son teknoloji kablosuz performansı sunuyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerinin devrim niteliğindeki birleşimi sayesinde bilgisayarlar için en verimli Wi-Fi bağlantısı elde ediliyor. PCE-AX58BT, bir Wi-Fi 6 router ile birlikte kullanıldığında gerçek dünya testlerinde Wi-Fi 5 (802.11ac) PCIe ağ adaptörlerinden 1,33 kat daha hızlı çıkış ve %84 daha düşük gecikme sunuyor. Bu performans avantajlarından kalabalık ağlarda da yaralanmak mümkün. Ayrıca, en son WPA 3 Wi-Fi güvenlik standardı dışarıdan gelecek saldırılara karşı ekstra bir koruma katmanı oluşturuyor. 

Bluetooth 5.0 teknolojisi

En yeni Bluetooth 5.0 teknolojisi ile ASUS PCE-AX58BT; hoparlörler, kulaklıklar ve oyun kontrol cihazları gibi birçok cihaz ile kablosuz bağlantı imkanı sunuyor. Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2’ye göre 2 kata kadar daha yüksek veri aktarım hızı ve 4 kat daha geniş menzil ile çok daha gelişmiş bir performans sağlıyor.

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