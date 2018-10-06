Asphalt 9 Legends güncellemesi yayında! Yeni neler var?
Asphalt 9 Legends için kapsamlı yenilikleri barındıran ilk güncelleme sunuldu. Oyuncuların en popüler istekleri göz önüne alınarak hazırlanan güncelleme ile kulüp yarışı modu ve birçok yeni içerik oyuna eklendi.
Oyun için yayınlanan güncellemeye ait en dikkat çekici detay Kulüp Yarış Modu oldu. Asphalt 9 Legends oyuncuları, kendine özel yarışlarını oluşturabilecek ve birbirlerine meydan okuyabilecekler. Oyundaki çok sayıda araca, iki yeni model daha eklendi. Bu güncelleme ile Lotus Elise Sprint 220 ve Ferrari J50 modelleri oyuna dahil edildi.
Yayınlanan ilk güncelleme ile Efsane Ligi’nde kariyer geliştirmek ve multiplayer modunda arttırılan ödül sayısı ile eğlence daha da üst seviyede olacak. Gelen bir diğer yenilik ise pek çok oyunda yer alan Günlük Görevler oldu. Oyuncuların, oyunda kalma süresini ve sıklığını artıracak olan bu yenilik ile her gün yeni bir görev sizleri bekleyecek. Kontrol mekanizmasında da önemli bir güncelleme geldi. Oyundaki kontroller, oyuncuların kendi isteği doğrultusunda tamamen özelleştirilebilir hale getirildi.
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