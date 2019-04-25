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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
25.04.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

ASELSAN'ın 'Tekno Macare Platformu' tanıtıldı

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ASELSAN'ın 'Tekno Macare Platformu' tanıtıldı

Aselsan tarafından Türkiye'deki 6-12 yaş grubundaki çocukların teknolojide üretken olmasını hedefleyen 'Tekno Macera Platformu’nun tanıtımı miniklerin yoğun ilgisiyle yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulan ASELSAN Tekno Macare Platformu’nun tanıtım toplantısı Ankara’daki bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün katıldı. Çocukların bilim, teknoloji, uzay ve mühendislik dünyalarını daha yakından tanımasını amaçlayan proje kapsamında öğretici makaleler, eğitim amaçlı oluşturulan animasyonlar, oyunlar, bilgilendirici haber yazıları ve küçük yarışmalar miniklerin ilgisine sunulacak.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, yaptığı konuşmada gelişmiş ülkelerin doğru insan kaynağı için kabiliyetleri bularak iyi eğittiğini belirterek, "Türkiye'nin de içinde bulunduğumuz teknoloji çağında tüketen değil üreten ülke olması gerekiyor. Genç nüfusumuz var ve fen bilimlerine meraklı, bu bizim en önemli avantajımız bunun fırsata çevrilmesi gerekli" dedi.

Konuşmaların ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün tarafından Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker'e plaket takdim edildi.

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