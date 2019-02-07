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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.02.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Artık buzdolabınız da size internetten arkadaş bulacak

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Artık buzdolabınız da size internetten arkadaş bulacak

Teknolojinin gelişmesiyle beraber 'nesneler' bir bir akıllanırken, buzdolapları da üzerine düşeni aldı. Bugün için geliştirilen bazı buzdolapları artık çöpçatanlık bile yapıyor ve internet üzerinden sahibine arkadaş arıyor!

Buzdolapları artık sadece yemekleri muhafaza etmekle kalmayacak, sahibine başka faydaları da olacak. Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, ev aletlerinin içine arkadaş bulma uygulamalarını dahil etmeyi planlıyor. Bu sıra dışı fikir şu an için konsept aşamasında olsa da gerçeğe dönüşmek üzere.

Öncelikle geliştirilmekte olan uygulamanın adı Refrigerdating ve konsept arkadaş bulma uygulaması Samsung akıllı buzdolabı ile kullanılıyor ve buzdolabının içini fotoğraflıyor. Sonrasında eşleme isteyen diğer kullanıcıların buzdolabı fotoğrafları ile karşılaştırma yapıyor.

Buzdolabı üzerinden kullanılan arkadaşlık uygulamasının elbette bazı farklılıkları var. Şirket, buzdolaplarında saklanan yemeklerin kişilerin kişilikleriyle ilgili önemli veriler sakladığı görüşünde. Ve bu sayede buzdolapları kişilik analizi yaparak onlara uygun başka arkadaşlar bulabiliyor. 

Buzdolapları dışında farklı ev aletlerinde de zaman içinde görmeye başlayacağımız söz konusu uygulamanın kullanıcılardan da ilgi görmesi bekleniyor.

Messenger uygulamasında nasıl oyun oynanır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Messenger uygulamasında nasıl oyun oynanır bunu anlatıyor olacağız.
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