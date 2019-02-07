Artık buzdolabınız da size internetten arkadaş bulacak
Teknolojinin gelişmesiyle beraber 'nesneler' bir bir akıllanırken, buzdolapları da üzerine düşeni aldı. Bugün için geliştirilen bazı buzdolapları artık çöpçatanlık bile yapıyor ve internet üzerinden sahibine arkadaş arıyor!
Buzdolapları artık sadece yemekleri muhafaza etmekle kalmayacak, sahibine başka faydaları da olacak. Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, ev aletlerinin içine arkadaş bulma uygulamalarını dahil etmeyi planlıyor. Bu sıra dışı fikir şu an için konsept aşamasında olsa da gerçeğe dönüşmek üzere.
Öncelikle geliştirilmekte olan uygulamanın adı Refrigerdating ve konsept arkadaş bulma uygulaması Samsung akıllı buzdolabı ile kullanılıyor ve buzdolabının içini fotoğraflıyor. Sonrasında eşleme isteyen diğer kullanıcıların buzdolabı fotoğrafları ile karşılaştırma yapıyor.
Buzdolabı üzerinden kullanılan arkadaşlık uygulamasının elbette bazı farklılıkları var. Şirket, buzdolaplarında saklanan yemeklerin kişilerin kişilikleriyle ilgili önemli veriler sakladığı görüşünde. Ve bu sayede buzdolapları kişilik analizi yaparak onlara uygun başka arkadaşlar bulabiliyor.
Buzdolapları dışında farklı ev aletlerinde de zaman içinde görmeye başlayacağımız söz konusu uygulamanın kullanıcılardan da ilgi görmesi bekleniyor.
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