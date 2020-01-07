Apple Watch sağlık asistanı olarak neler yapabiliyor?

Kalbinizden geçenleri okuyor

Apple Watch Series 5 kalp atış hızınızı dilediğiniz an kontrol edebilmeniz ve kalbinizin performansını takip edebilmeniz için onu gün boyunca izliyor. Kalp atış hızınız anormal bir şekilde yükseldiğinde veya düştüğünde belirtileri hissetmiyor olsanız bile sizi uyarıyor.

Her an alarm halinde

Siz rahat olun diye. Yüksek veya düşük kalp atış hızı ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Fakat pek çok insan semptomları tanımadığı için bu semptomların altında yatan sebepleri fark etmiyor. Apple Watch Series 5, Kalp Atış Hızı uygulaması ile kalbinizi takip ediyor ve herhangi bir düzensizlik tespit ettiğinde size bildiriyor. Böylece siz de hemen önleminizi alıp doktorunuza danışabiliyorsunuz.



Bir dokunuşla menstrüel döngünüzü izleyin

Döngü İzleme uygulaması menstrüel döngünüz hakkında ayrıntılı bilgi veriyor ve genel sağlık durumunuzu çok daha net bir şekilde görmenize yardımcı oluyor. Bu sayede sadece hazırlıklı olmakla kalmıyor, düzensizlikleri ve semptomları takip etmenize yardımcı olacak ve doktorunuzla daha aydınlatıcı konuşmalar yapmanızı sağlayacak bilgilere de sahip oluyorsunuz.

Duydunuz mu?

Ses seviyeleri, siz farkına varmadan işitme duyunuzu etkileyebilecek noktalara ulaşabilir. Yeni Gürültü uygulaması, kalabalık uğultusu veya makine sesleri sizin için risk oluşturabilecek bir düzeye çıktığında bunu algılıyor. Bu sayede siz de o ortamdan ayrılmayı veya bir tıkaç kullanmayı tercih ederek kulaklarınızı koruyabiliyorsunuz.

Düşme algılama

Apple Watch Series 5 düştüğünüzü tespit edebiliyor. Böyle bir durum meydana geldiğinde düşme uyarısı sayesinde doğrudan saat ekranından acil servisleri kolayca arayabiliyor veya uyarıyı kapatabiliyorsunuz. Eğer 60 saniye boyunca tepki vermezseniz acil durum araması otomatik olarak gerçekleşiyor. Ardından acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere konumunuzu da içeren bir bildirim gönderiliyor.



Acil SOS

Yardım için arama yapamayacak durumdaysanız Apple Watch bunu sizin yerinize yapıyor. 112’yi arıyor, acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere bildirim gönderiyor, mevcut konumunuzu iletiyor ve acil durum personeli için Tıbbi Kimlik kartınızı ekranda gösteriyor.

Biraz nefes alın

Gün içinde bazı anlarda durup rahatlamaya ve farkındalığınızı artırmaya vakit ayırmanız stresinizi azaltmaya ve genel sağlık durumunuzu iyileştirmeye çok yardımcı olabilir. Nefes uygulaması bir dizi sakinleştirici nefes egzersiziyle hem rahatlamanızı hem de dengenizi korumanızı sağlıyor. Dilerseniz uygulamayı saat kadranı olarak da ayarlayıp ona dilediğiniz an erişebiliyorsunuz.

Sağlığı ön plana koyan uygulamalar

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereken alışkanlıkların belirlenmesinde, doğru uygulamaların seçilmesi de son derece önemli bir rol oynuyor. İster diyabet gibi sağlıkla ilgili bir durumu daha iyi yönetmeyi ister daha sağlıklı beslenmeyi veya stresi azaltmayı amaçlıyor olun, hedefinize öncelik vermenize yardımcı olacak bir uygulama mutlaka var. App Store şimdi doğrudan bileğinizde olduğundan sağlıkla ilgili harika uygulamalar bulmak artık daha da kolay.