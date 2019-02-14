Apple Watch hayat kurtardı!
Apple Watch, kullanıcısının kalp rahatsızlığını tespit ederek adeta hayat kurtardı.
Akıllı saat haricinde sağlık takip cihazı olarak'ta görev yapan Apple Watch'un birçok kez insan hayatını kurtardığını biliyoruz. Bu özellikle beraber rahatsızlığından haberdar olmayan kullanıcılar acil önlem alarak erken teşhis sağlanabiliyor.
Apple Watch serisinin en güncel modeli Series 4 özellikle gelişmiş kalp ritm sensörü özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu algılayıcı ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde hemşirelik yapan kadını yüksek nabız dolayısıyla uyarınca hayat kurtardı.
Yaşanan olay sırasında oldukça yorgun hissettiğini fakat durumu fazla önemsemediğini açıklayan kadın Apple Watch'un uyarı vermesiyle hastaneye gittiğini söyledi. Hemşire, supraventriküler taşikardi adındaki yüksek hızda kalp ritm bozukluğu tespiti sonucuyla hastaneden ayrıldı.
Anormal nabız değerleri ve düşme algılaması özellikleriyle hastalık konusunda erken önlem alabilen akıllı saat kullanıcıları, yan tarafta yer alan tuşla arama yaparak acil yardım çağırabiliyor. Apple Watch Series 4'te yer alan gelişmiş EKG özelliğini kullanmak için yetkili kurum onayı gerektiğinden dolayı ABD dışında çalışmadığını da belirtelim.
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