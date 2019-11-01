Apple ve Google Pay'e yeni rakip: oWallet
Yerli ödeme kuruluşu PayTR ve iki Türk girişimci tarafından kurulan OVO Dijital Servisler, dijital kart hizmetlerini online kredi kartlarıyla bağlayan bir teknoloji için güçlerini birleştirdi. Türkiye'de aktif olmayan Apple, Google ve Samsung Pay ödeme sistemlerine alternatif olarak geliştirilen oWallet çözümü sayesinde herhangi bir mobil uygulama indirmeden tek tıkla ödeme yapmak mümkün.
Türk şirketi OVO, BDDK tarafından yetkilendirilmiş resmi ödeme kuruluşu olan PayTR'ın desteğiyle Apple ve Android Cüzdan teknolojilerine dayandırdığı yeni temassız mobil ödeme altyapısını hayata geçirdi. Mobil üzerinden geliştirilen fintech uygulamalarına farklı bir bakış açısı getiren oWallet çözümü ile
kullanıcıların mobil uygulama yüklemelerine ihtiyaç duymayacakları bir alternatif yol geliştirildi.
Bakiye yükleme ve Anında Tahsilat özellikleriyle tercih ettiği kadar bakiyeyi dijital kartına yükleyen oWallet kullanıcıları, hızlı ödeme özelliğinden faydalanarak kredi kartlarını cüzdanlarına tanımlayabiliyor, oWallet geçen tüm iş ortaklarında sadece mobil cüzdanlarını göstererek diledikleri kadar alışveriş yapabiliyor. Dijital karta yüklenen bakiyeyi iade almak da mümkün.
Apple ve Android'le entegre çözüm
Sadece tek tıkla kullanıcıların mobil cihazlarına eklenebilen dijital kart teknolojisi sayesinde oWallet kullanıcıları markaların sadakat ve ödül programlarından yararlanabiliyor.
Kısa bir üyelik aşamasının ardından mobil cihaza eklenen markaya özel oWallet dijital kartlar, bağlantılı olan Apple Watch gibi cihazlarla da entegre çalışabildiği gibi; Apple Watch sahibi kullanıcılar cep telefonlarını dahi çıkarmaya gerek kalmaksızın sadece kollarındaki saatin ekranına dokunarak mobil ödeme gerçekleştirebiliyorlar.
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