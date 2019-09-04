Apple İphone 11 özellikleri nedir ve fiyatı ne kadar?

Apple'ın son telefonu İphone 11, 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan lansmanda teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak. Yeni özellikler ile tanıtılması beklenen İphone 11, tanıtım toplantısında birçok kişi tarafından yakından takip edilecek. Peki, Apple İphone 11 özellikleri nedir ve fiyatı ne kadardır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İphone 11'in fiyatları henüz açıklanmazken, cihazın Türkiye fiyatlarının 10 bin liranın üzerinde olması bekleniyor.

İPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

İphone 11 özellikleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın, İphone 11'in özellikleri arasında şu detaylar yer alması bekleniyor;

İnternete sızan görüntülere bakıldığında cihazların arka yüzündeki farkın kamera tarafında olduğu dikkat çekiyor. iPhone XR 2019 sürümü çift kamera ile gelirken, konumlandırma olarak iPhone XI ve iPhone XI Max'ten farklı değil; kare şeklinde bir alanın içine gömülen arka kameralara LED flaş eşlik ediyor. iPhone XI ve iPhone XI Max ise Apple'ın ilk üç kameralı telefonları olma özelliğine sahip. Ancak kameralarla ilgili detaylı bir bilgi henüz bulunmuyor.

Apple'a yakın kaynakların bir iddiasına göre şirket iPhone X'ten beri kullandığı FaceID teknolojisini bu cihazlarında kullanmayı düşünmüyor. Bunun yerine şirket, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini cihazlara kazandırmayı planlıyor.

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer nokta da iPhone ekranlarında çentiğin kullanılmaya devam etmesi. Apple, ekranın bir bölümüne ön kamerayı gömmeyi veya açılır kapanır mekanizma kullanan bir ön kamera yapmayı şu aşamada düşünmüyor gibi görünüyor.





Henüz kesinleşmese de, Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone'larda Night Sight adında yeni bir özellikle geleceği konuşuluyor. Bu özel mod, aslında telefonlarda ilk kez kullanılmıyor. Google Pixel telefonlarda bulunan bu özellik sayesinde yapay zeka, karanlık fotoğrafları düzenliyor ve ortaya çok daha iyi ve ışık almış görüntüler çıkıyordu. iPhone 11'deki bu özel modun da gece çekimlerinde çok da başarılı sonuçlar elde edemeyen iPhone'ların 'kaderini' değiştireceği düşünülüyor.

Apple'ın yeni iPhone'larda özellikle de kamera tarafında pek çok yenilik yapacağı sanılırken, şirkete yakın kaynaklardan Max Weinbach'in iddiasına göre gece modu otomatik açılacak. Düşük ışık tespit ettiği anda iPhone'lar bu özel modu kullanacak. Yani bu modun kullanımı kullanıcıya manuel olarak bırakılmayacak.

Bu noktada akıllara daha önemli bir soru geliyor: Night Sight modu mevcut iPhone'lara da gelir mi? iPhone XS, iPhone XS Max ve hatta iPhone XR'da bu modu kullanabilecek miyiz? Bu soruların yanıtları henüz yok; ancak mod olarak gelecek bir özelliğin mevcut iPhone modellerine gelme ihtimali elbette var.