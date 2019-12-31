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Telefon satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Garanti süresi de bu özelliklerin başında geliyor. Çünkü, telefon satın alındıktan sonra oluşabilecek arıza durumu veya diğer türlü sorunlarda garanti süresi büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden Apple, kullanıcılarının rahatça ulaşabilmesi için iPhone garanti sorgulama hizmeti sunuyor. Peki, Apple garanti sorgulama nasıl yapılır? iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl gerçekleştirilir? İşte adım adım garanti sorgulama...

İlk olarak Apple destek sayfasından "Ürüne göre servis ve onarım bilgileri" seçeneğine gidin. Cihazınızı seçip "Garanti durumunuzu kontrol edin" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada sahip olduğunuz cihazın seri numarasını ve ekranda görünen kodu yazın. Seri numarasını öğrenmek için "Ayarlar>Genel>Hakkında" kısmına giderek iPhone'un seri numarası IMEI olarak karşınıza çıkar. Gerekli bilgileri yazdıktan sonra kullandığınız cihazın garanti durumu ve bilgileri karşınıza gelecek. "Tahmini son kullanma tarihi" bölümünden garanti süresini öğrenebilirsiniz.