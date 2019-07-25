Apple AirPlay 2 desteği LG televizyonlara geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriApple AirPlay 2 desteği LG televizyonlara geliyor
GeriTeknoloji Apple AirPlay 2 desteği LG televizyonlara geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
25.07.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Apple AirPlay 2 desteği LG televizyonlara geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Apple AirPlay 2 desteği LG televizyonlara geliyor

2019 model yapay zekalı LG AI ThinQ TV sahipleri, Apple markalı cihazlarından TV’lerine direkt bağlantı sağlayıp içerik oynatabilecek, TV’lerini ve akıllı cihazlarını sesle kontrol edebilecek.

LG Electronics (LG), Apple AirPlay 2 ve HomeKit desteğinin 25 Temmuz’dan itibaren 2019 AI ThinQ TV serisinde yazılım güncellemesi ile geleceğini duyurdu. Bu şekilde LG, HomeKit’i destekleyen ilk global TV üreticisi oldu. Bu özellikler, 2019 LG OLED TV, NanoCell TV ve ThinQ AI özelliğine sahip UHD TV'lere yeni yazılım güncellemesi ile eklenecek. 

LG 2019 AI ThinQ TV sahipleri, AirPlay 2 sayesinde, iPhone, iPad ve Mac'lerinden Dolby Vision içerikler de dahil olmak üzere tüm içerikleri direkt TV ekranlarına aktarıp izleyebiliyorlar. En sevdikleri filmleri ve televizyon programlarını Apple TV uygulaması ve diğer video uygulamalarından yansıtabiliyor, fotoğrafları doğrudan LG AI ThinQ TV'lerinde görüntüleyebiliyorlar. Kullanıcılar aynı zamanda, Apple Podcast, Apple Music ya da telefonlarındaki müzikleri, AirPlay 2 uyumlu hoparlörleri ya da LG AI ThinQ TV’lerinden çalabiliyorlar. 

Uzaktan Ev Kontrolü

HomeKit ise, kullanıcıların akıllı evlerini Home uygulamasıyla veya Apple cihazlarındaki Siri ile kolayca kontrol etmelerini sağlıyor. LG AI ThinQ TV’ler de Home uygulamasına uyumlu cihaz olarak eklenebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, ses kontrolü, açma kapama gibi temel TV işlevlere uygulama üzerinden erişebiliyor. LG AI ThinQ TV'ler ayrıca diğer HomeKit aksesuarlarıyla birlikte görüntü veya otomasyonlara eklenebiliyor.  

Apple AirPlay 2 ve HomeKit güncellemesi, bu haftadan itibaren Türkiye’nin de dahil olduğu 140'dan fazla ülkede 2019 model LG OLED, NanoCell ve UHD TV sahiplerine ulaşmaya başlayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?