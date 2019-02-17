Apex Legends oynarken hile yapanlar yandı
Yayınlandığı ilk günden bu yana dünyayı kasıp kavuran ve PUBG ile Fortnite'ın tahtını bugünden sallamaya başlayan Apex Legends, hilecilere de göz açtırmayacak gibi görünüyor. Oyunda hile yapanlar yakalandığında süresiz kovulacak.
Oyun yapımcılarının en büyük dertlerinden biri şüphesiz oyuna gölge düşüren hilecilerden başka bir şey değil. Yakalanamadığı için oyunun dengesini altüst eden hilecileri yakalamak yapımcıların birincil görevi. Apex Legends, henüz yeni bir oyun olmasına karşın oyunda hile yapıldığı ve bunun göz ardı edilecek boyutta olmadığı görülürken, Apex Legends yetkililerinden yapılan açıklamada hilecilere göz açtırılmayacağı, yakalandıklarında oyundan süresiz olarak uzaklaştırılacakları kaydedildi.
Hilecilerin ortaya çıkarılmasında elbette hile yapmadan oyununu oynamaya çalışan ve hileyi fark eden diğer oyuncuların firmaya yağdırdığı şikayetler önemli bir rol oynuyor. Apex Legends'ın yapımcısı olan Respawn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hile yaptığı tespit edilen 16 bini aşkın hesabın kapatıldığını duyurdu.
Ücretsiz olarak indirilebilen Apex Legends, gelecek hafta yeni bir güncelleme alacak. Daha çok optimizasyon sorunlarını gidermesi beklenen güncelleme, aynı zamanda daha stabil bir oyun deneyimi sunulmasını sağlayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle