Apex Legends hızla eriyor, oyuncular kaçıyor!
Aylar önce yayınlandığında kısa sürede kitleleri kendisine çekmeyi başaran Apex Legends, tam bir hayal kırıklığı oldu. Oyunda yaşanan teknik sorunlardan öte reklamların kesilmesiyle oyunun eski günlerini mumla aradığı belirtiliyor.
Apex Legends için işler yolunda gitmiyor. Yayınlandığı ilk bir ay özellikle büyük kitleleri çekmeyi başaran oyun, sonrasında ilgiyi daha fazla üzerinde tutmayı başaramadı ve günden güne erimeye başladı. 50 milyon indirme rakamına ulaşan Apex Legends, ilgi gördüğü zamanlarda 350 bin anlık izleyici kitlesinin canlı olarak izlediği bir oyundu. Bu rakam son hafta ise 30 bine kadar geriledi.
Peki bir oyunun bu kadar yoğun ilgi görürken bu kadar kısa sürede keskin düşüşler yaşaması normal mi? Aslında süreç normal işlemiyor; ancak belli ki Apex Legends, ilk çıkış yaptığı zamanlar trafik satın alma yoluna gitmiş. Yani reklam ve pazarlamaya fazlaca bütçe ayırıp oyunun reklamına hayli odaklanmış. Bu da oyuna olan yoğun ilginin ilk sebebi aslında.
Apex Legends ve Fortnite'ın saatlik izlenme süreleri
Bu reklamlar son bir ay kesilince de oyuna olan ilgide keskin bir düşüş yaşandı. Yani oyuna bağlılık sağlanamadı. Diğer yandan uzmanlar, oyunun rakamlarının fazlaca şişirildiğini de belirtiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle