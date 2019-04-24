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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.04.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Apex Legends hızla eriyor, oyuncular kaçıyor!

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Apex Legends hızla eriyor, oyuncular kaçıyor!

Aylar önce yayınlandığında kısa sürede kitleleri kendisine çekmeyi başaran Apex Legends, tam bir hayal kırıklığı oldu. Oyunda yaşanan teknik sorunlardan öte reklamların kesilmesiyle oyunun eski günlerini mumla aradığı belirtiliyor.

Apex Legends için işler yolunda gitmiyor. Yayınlandığı ilk bir ay özellikle büyük kitleleri çekmeyi başaran oyun, sonrasında ilgiyi daha fazla üzerinde tutmayı başaramadı ve günden güne erimeye başladı. 50 milyon indirme rakamına ulaşan Apex Legends, ilgi gördüğü zamanlarda 350 bin anlık izleyici kitlesinin canlı olarak izlediği bir oyundu. Bu rakam son hafta ise 30 bine kadar geriledi.

Peki bir oyunun bu kadar yoğun ilgi görürken bu kadar kısa sürede keskin düşüşler yaşaması normal mi? Aslında süreç normal işlemiyor; ancak belli ki Apex Legends, ilk çıkış yaptığı zamanlar trafik satın alma yoluna gitmiş. Yani reklam ve pazarlamaya fazlaca bütçe ayırıp oyunun reklamına hayli odaklanmış. Bu da oyuna olan yoğun ilginin ilk sebebi aslında.

Apex Legends hızla eriyor, oyuncular kaçıyor

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Bu reklamlar son bir ay kesilince de oyuna olan ilgide keskin bir düşüş yaşandı. Yani oyuna bağlılık sağlanamadı. Diğer yandan uzmanlar, oyunun rakamlarının fazlaca şişirildiğini de belirtiyor. 

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