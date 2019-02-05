AnTuTu sonuçlarına göre işte dünyanın en güçlü telefonları
Her geçen gün yeni bir akıllı telefonla karşılaşıyoruz ve artık kullanıcılar hangi telefonu satın alması gerektiğini uzun uzun düşünmek durumunda kalıyor. Önceleri bu kadar seçeneğimiz yokken her şey çok kolaydı; ancak bugün hem fiyatını, hem de sunduğu özellikleri ve performansı düşünmeden telefon almak makul bir yaklaşım değil. Peki şu an için piyasadaki en güçlü akıllı telefon hangisi?
Android telefon ve tabletlerin RAM hızını, kullanıcı deneyimini, 3D ve 2D grafik performansını ve depolama alanı gibi farklı kategorilerde detaylı analiz yapan AnTuTu testi ile bir telefonun ne kadar 'iyi' olduğunu anlamak kolaylıkla mümkün. Bu kapsamda Ocak ayında yapılan testlerin ışığında AnTuTu'da en iyi telefonların listesi ortaya çıktı.
Listenin ilk sırasında adını belki de ilk kez göreceğiniz ZTE Nubia Red Magic Stars yer alıyor. 320.996 puan toplayarak pek çok telefonu geride bırakan ürün, 10 GB RAM'e sahip. Diğer yandan 7 nm Kirin 980 işlemciden güç alan Huawei Mate 20 hemen ZTE'nin telefonunun arkasından geliyor. Huawei Mate 20 modeli Türkiye'de satılmıyor; Huawei Mate 20 Lite ve Huawei Mate 20 Pro'nun satışı yapılıyor.
Üçüncü sırada ise Huawei'nin markası olan Honor V20, 306.567 puan toplamayı başarmış. Listenin devamında ise bizleri sırasıyla, Mate 20 X, Honor Magic 2, Xiaomi Black Shark Helo, Mate 20 Pro, OnePlus 6T, Vivo NEX, Asus ROG karşılıyor.
Teste sadece Android cihazlar katıldığından iPhone modellerini bu listede göremiyoruz.
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