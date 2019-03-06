Anthem'de hata çıktı, oyun çöktü!
Uzun zamandır merakla beklenen Anthem, PlayStation üzerinde yaşanılan sorunla gündeme geldi. Oyun, kapanma ve çökme gibi hatalarla karşı karşıya kaldı.
Electronic Arts'ın ümit vadeden açık dünya ve çoklu oyunculu aksiyon rol yapma oyunu olan Anthem, PlayStation 4 üzerinde yaşanan sorun ile beraber kullanıcılardan şikayet aldı. Ortaya çıkan hata sonucunda kapanma ve çökme gibi sorunlarla karşılaşılıyor.
Forthemasters adındaki Reddit kullanıcısının paylaştığı raporda oyunun çalışırken bir anda kapandığını ve kimi zaman ana menüye döndüğünü söylüyor. Bu sorunun ancak konsolun güç kablosunun çıkarılıp takılmasıyla çözüldüğünü açıklayan kullanıcı cihazının zarar görmesinden korktuğunu belirtiyor.
Bu tür hatalardan dolayı mağdur olan oyuncular ise sorunlarını bildirdikten sonra hesap doğrulama işlemini yaparak 5 dakikalık sürenin ardından para iadesi alabiliyorlar. EA ve BioWare tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.
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