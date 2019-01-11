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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.01.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Anka-S'de ilk sipariş başarıyla tamamlandı

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Anka-S'de ilk sipariş başarıyla tamamlandı

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda aldığı Anka-S siparişini başarıyla tamamladı.

TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği insansız hava araçlarının üretimini sürdürüyor.

Şirket, 8-10 Ocak'ta Anka-S Projesi'ne ait 2 hava aracının daha teslimatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin MALE sınıfında ilk geliştirme projesi ve TUSAŞ'ın ürettiği Anka hava araçlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları böylece başarıyla tamamlandı.

Son Anka-S teslimatlarıyla toplamda 10 adet araca ulaşıldı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2 Anka-S filosu kazandırıldı.

İki ayrı üste işletilen sistemler için tüm yedek parça ve yer destek cihazları da teslim edildi. Araçların tüm idame ve bakım işlemleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sağlayacak.

TUSAŞ, yakın zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 16'sı Anka-S, 6'sı Anka-B olmak üzere toplamda 22 Anka sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına yönelik yeni bir sipariş aldı. Bu sistemlerle birlikte yer kontrol istasyonları, son dönemde milli olarak geliştirilen radar ve kameraların da teslimatı gerçekleştirilecek.

15 bin saatlik uçuş

TUSAŞ tarafından tasarlanarak üretilen Anka'lar, gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunuyor. Faydalı yük kapasitesi 200 kilogram olan Anka'lar, 30 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor, 24 saat görev yapabiliyor.

Anka'lar, zaman içinde farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek donanımların entegrasyonuyla çeşitlendi, yeni kabiliyetler kazandı.

Milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliği olan Anka-S ile görev menzili binlerce kilometreye ulaşıyor. Anka-S'de milli kriptolu haberleşme sistemi, milli olarak geliştirilen full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi gibi donanımlar bulunuyor.

Gelişmiş gözetleme sistemleriyle donatılan Anka'nın yeni nesil versiyonu Anka-B, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirirken, 4 adet de füze taşıyabiliyor.

Anka'lar, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı hizmetinde 15 bin uçuş saatini geride bıraktı.

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