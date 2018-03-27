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    Android telefonlara Blackberry Messenger güncellemesi

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 06:39 | Son Güncelleme:

    Bugün yapılan bir açıklama ile Blackberry Messenger (BBM) uygulaması Android platformu için güncellendi. Bu yapılan güncelleme ile birlikte uygulamanın beta sürecinden çıkışına bir adım daha yaklaşıldı.

    Geçtiğimiz ay Google Play Store üzerinde bulunan BBM Beta, tüm kullanıcılara sunulmuştu. Uygulamayı telefonlarına indirip kullanan kullanıcılar beta test sürecinde dahil olmuştu. Eğer siz de indirip bu sürece dahil olduysanız ve çıkmak istiyorsanız tek yapmanız gereken uygulamayı telefonunuzdan silmek. Uygulamaya yapılan yeni güncelleme ile birlikte Android işletim sistemli BlackBerry cihazların tüm kişi listeleri çok daha kolay aktarılıyor.

    Bu özelliği kullanmak için "Ben" sekmesine giderek buradan da kişi listesini seçmeniz yeterli. Yapılan güncelleme ile birlikte daha iyi bir performans ve kullanıcı dostu arayüzde oluşturulmuş. Ayrıca konuşmalarda oluşan düşme problemi de giderilmiş. Güncellemeyi kullanmak istiyorsanız Google Play Store'da uygulamanın normal sürümünü indirmeniz yeterli olacaktır. 

    Etiketler: Blackberry Messenger
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