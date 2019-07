Android Q güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Android kullanıcılarının en büyük sorunu, telefonlarının en yeni güncellemeyi alıp almayacaklarını henüz bilememeleri. Özellikle Huawei telefon sahiplerinin haklı bir endişesi söz konusu: Android lisansının iptal edilmesiyle Android güncellemeleri Huawei telefonlara gelmeye devam edecek mi? Öncelikle ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde G20 zirvesinde yaptığı açıklamada ABD'nin Huawei cihazlarını satabileceğini duyurmasıyla Huawei-Google gerginliğinin sona ermek üzere olduğunu öğrendik.



Henüz Google tarafından bir açıklama ya da eylem gelmese de, Huawei'nin Android lisansının yenilenmesi kuvvetle muhtemel. Bu durumda Android Q güncellemesi alacak telefonların içinde Huawei telefonlar da yer alıyor.



Peki hangi telefonlar Android Q güncellemesini alabilecek?

Google

– Pixel

– Pixel XL

– Pixel 2

– Pixel 2 XL

– Pixel 3

– Pixel 3 XL

– Pixel 3a

– Pixel 3a XL

ASUS

– Asus Zenfone 5Z

– Asus Zenfone 6

BlackBerry

– BlackBerry Key2

Essential Phone

– Essential Phone

Huawei

– Huawei Mate 20 Pro

– Huawei P30 Pro

– Huawei P30

– Huawei P30 lite

– Huawei Mate 20

– Porsche Design Mate 20 RS

– Porsche Design Mate 10

– Huawei Mate 20 X

– Huawei Mate 20 X (5G)

– Huawei P20 Pro

– Huawei P20

– Huawei Mate 10 Pro

– Huawei Mate 10

– Huawei P smart 2019

– Huawei P smart+ 2019

– Huawei P smart Z

Honor

– Honor 20 Lite

– Honor 20

– Honor 20 Pro

LG

– LG G8

Motorola

– Moto One

– Moto One Power

– Moto One Vision

– Moto G7

– Moto G7 Play

– Moto G7 Power

– Moto X4 Android One

OnePlus

– OnePlus 6

– OnePlus 6T

– OnePlus 7

– OnePlus 7 Pro

Nokia

– Nokia 8.1

– Nokia 9 PureView

– Nokia 8 Sirocco

– Nokia 7.1

– Nokia 6.1

– Nokia 5.1

– Nokia 4.2

– Nokia 3.2

– Nokia 2.2

Samsung

– Galaxy Fold

– Galaxy S10 serisi

– Galaxy S9 serisi

– Galaxy Note 9

– Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)

– Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10

– Galaxy J8+, J8, J6+, J6

– Galaxy M30, M20, M10

– Tab S5e, Tab S4

– Tab A 10.1 (2019)

– Tab A 10.5 (2018)

Redmi

– Redmi K20 Pro – Q4 2019

– Redmi K20 – Q4 2019

– Redmi Note 7 – Q1 2020

– Redmi Note 7 Pro – Q1 2020

Sony

– Sony Xperia XZ3

Xiaomi

– Xiaomi Mi 9 – Q4 2019

– Xiaomi Mi 9 SE – Q4 2019

– Xiaomi Mi 8 – Q4 2019

– Xiaomi Mi 8 Pro – Q4 2019

– Xiaomi Mi 8 Explorer Edition – Q4 2019

– Xiaomi Mi MIX 2S – Q4 2019

– Xiaomi Mi MIX 3 – Q4 2019

– Xiaomi Mi MIX 3 5G – Q4 2019

– Xiaomi Mi A2

– Xiaomi Mi A2 Lite

– Pocophone F1