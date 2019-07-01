Android Q güncellemesi alacak telefonlar belli oldu
Android Q, Google'ın en yeni Android sürümü olacak ve henüz final sürümü yayınlanmamış olsa da Google i/o etkinliğinde Android Q ile hangi özelliklerin geleceği kesinleşti. Peki Android Q güncellemesini hangi telefonlar alacak?
Android kullanıcılarının en büyük sorunu, telefonlarının en yeni güncellemeyi alıp almayacaklarını henüz bilememeleri. Özellikle Huawei telefon sahiplerinin haklı bir endişesi söz konusu: Android lisansının iptal edilmesiyle Android güncellemeleri Huawei telefonlara gelmeye devam edecek mi? Öncelikle ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde G20 zirvesinde yaptığı açıklamada ABD'nin Huawei cihazlarını satabileceğini duyurmasıyla Huawei-Google gerginliğinin sona ermek üzere olduğunu öğrendik.
Henüz Google tarafından bir açıklama ya da eylem gelmese de, Huawei'nin Android lisansının yenilenmesi kuvvetle muhtemel. Bu durumda Android Q güncellemesi alacak telefonların içinde Huawei telefonlar da yer alıyor.
Peki hangi telefonlar Android Q güncellemesini alabilecek?
– Pixel
– Pixel XL
– Pixel 2
– Pixel 2 XL
– Pixel 3
– Pixel 3 XL
– Pixel 3a
– Pixel 3a XL
ASUS
– Asus Zenfone 5Z
– Asus Zenfone 6
BlackBerry
– BlackBerry Key2
Essential Phone
– Essential Phone
Huawei
– Huawei Mate 20 Pro
– Huawei P30 Pro
– Huawei P30
– Huawei P30 lite
– Huawei Mate 20
– Porsche Design Mate 20 RS
– Porsche Design Mate 10
– Huawei Mate 20 X
– Huawei Mate 20 X (5G)
– Huawei P20 Pro
– Huawei P20
– Huawei Mate 10 Pro
– Huawei Mate 10
– Huawei P smart 2019
– Huawei P smart+ 2019
– Huawei P smart Z
Honor
– Honor 20 Lite
– Honor 20
– Honor 20 Pro
LG
– LG G8
Motorola
– Moto One
– Moto One Power
– Moto One Vision
– Moto G7
– Moto G7 Play
– Moto G7 Power
– Moto X4 Android One
OnePlus
– OnePlus 6
– OnePlus 6T
– OnePlus 7
– OnePlus 7 Pro
Nokia
– Nokia 8.1
– Nokia 9 PureView
– Nokia 8 Sirocco
– Nokia 7.1
– Nokia 6.1
– Nokia 5.1
– Nokia 4.2
– Nokia 3.2
– Nokia 2.2
Samsung
– Galaxy Fold
– Galaxy S10 serisi
– Galaxy S9 serisi
– Galaxy Note 9
– Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)
– Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10
– Galaxy J8+, J8, J6+, J6
– Galaxy M30, M20, M10
– Tab S5e, Tab S4
– Tab A 10.1 (2019)
– Tab A 10.5 (2018)
Redmi
– Redmi K20 Pro – Q4 2019
– Redmi K20 – Q4 2019
– Redmi Note 7 – Q1 2020
– Redmi Note 7 Pro – Q1 2020
Sony
– Sony Xperia XZ3
Xiaomi
– Xiaomi Mi 9 – Q4 2019
– Xiaomi Mi 9 SE – Q4 2019
– Xiaomi Mi 8 – Q4 2019
– Xiaomi Mi 8 Pro – Q4 2019
– Xiaomi Mi 8 Explorer Edition – Q4 2019
– Xiaomi Mi MIX 2S – Q4 2019
– Xiaomi Mi MIX 3 – Q4 2019
– Xiaomi Mi MIX 3 5G – Q4 2019
– Xiaomi Mi A2
– Xiaomi Mi A2 Lite
– Pocophone F1
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