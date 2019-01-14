Android Pie güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar belli oldu
Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android Pie güncellemesinin kullanıcı yelpazesi gün geçtikçe genişliyor. Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in ardından Android Pie güncellemesinin yükleneceği Xiaomi telefonların listesi de açıklandı. Bakın hangi Xiaomi modelleri listede yer aldı?
Android Pie güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Redmi S2 ve Xiaomi Redmi 6 Pro için Android Pie güncellemeleri test sürecine girmiş durumda. Yani önümüzdeki haftalarda bu güncellemeyi bahsettiğimiz Xiaomi telefon modelleri bir bir almaya başlayacak.
Halihazırda Android Oreo güncellemesi almış olan Xiaomi Redmi S2, Redmi 6 Pro ve Xiaomi Mi 6X'in Android Pie güncellemesini alacak olması zaten olağan bir durum. Ancak Redmi Note 5 için bu yeni güncellemenin gelecek olması önemli bir gelişme elbette.
Güncelleme ilk olarak Çin'de yayınlanmaya başlayacak; ardından kademeleri olarak diğer ülkelere ulaştırılacak.
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