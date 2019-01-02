Android Pie güncellemesi alacak LG telefonlar açıklandı
LG, Android Pie güncellemesi alacak telefonlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirket, yeni güncellemenin hangi cihaza hangi tarihte geleceğini kullanıcılarıyla paylaştı.
LG, 2019 yılı içinde Android Pie güncellemesinin yayınlanacağı telefonları tarihleriyle birlikte paylaştı. Buna göre LG G7 ThinQ, 2019'un ilk çeyreğinde söz konusu güncellemeyi alacak. LG V40 ThinQ için ise bu tarih henüz netleşmemekle birlikte yılın ikinci çeyreğini bulması bekleniyor. Ayrıca şirketin açıklamalarına göre yakın gelecekte V40 ThinQ ve G6'daki bir takım sorunlar giderilecek ve performans güncellemesi alacak.
Şirketin bu yıl piyasaya sürmüş olduğu hiçbir amiral gemisi cihazı Android Pie güncellemesini henüz alabilmiş değil.
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