Android güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Android 10 hangi telefonlara gelecek?

Android 10 güncellemesi alacak olan telefonlar, Android cihaz kullanan birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Birçok yeniliği beraberinde getiren Android güncellemesi, öncelikle bazı cihazları kapsayacak. İşte, o cihazlar;

Huawei P30 Pro, Google Pixel, Honor 20, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Samsung Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus & Galaxy S10e, Sony Xperia XZ3, OPPO R17, Nokia 8.1, LG G8 ThinQ, ASUS ZenFone 5Z, General Mobile GM 9 Pro, ZTE Axon 10 Pro, Huawei P30, Google Pixel 2, Honor 10, Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy S9 & Galaxy S9 Plus, Sony Xperia 1, OPPO Find X, Nokia 1, LG V50 ThinQ, ASUS ZenFone 6, General Mobile GM 8, Huawei P30 lite, Google Pixel 3, Honor 8X, Xiaomi Mi 9 SE, Galaxy A9 2018, Galaxy A8s, Galaxy A8 Star, Galaxy A7 2018, Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy A6s, Galaxy A50, Galaxy A30, Galaxy A10, Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact ve Sony Xperia XZ2 Premium, OPPO F11, OPPO F11 Pro, Nokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 PureView, LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V30S ThinQ, LG G7 ThinQ, LG G7 One, LG Q60, LG K50 ve LG K4, ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG Phone, Mate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, P Smart Z, P Smart+ 2019, P Smart 2019, P20 Pro, P20, Mate 10 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 10, PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 10 ve Mate 20 Lite