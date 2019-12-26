Android 10 güncellemesi alacak Xiaomi telefon modelleri belli oldu

Son olarak Xiaomi Mi Note 10 model telefonuyla dikkatleri üzerine çeken ve 108 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamerasıyla öne çıkan Çinli Xiaomi, Android 10 güncellemesini telefonlarına dağıtmaya başlıyor. Akıllardaki soru ise şu: Xiaomi, hangi telefon modellerine bu güncellemeyi sunacak?



Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi 9T Pro, MIUI 11 güncellemesini almasıyla beraber halihazırda Android 10 güncellemesine geçiş yapmış durumda. Fiyat/performans telefonu olan Pocophone F1 de Android 10 kullanmaya başlayan Xiaomi telefonlardan biri. Peki diğer telefonlar Android 10 güncellemesinin neresinde?



Pocophone F1'in ardından Android 10 güncellemesi; Xiaomi Mi MIX 2S, Mi MIX 3, Mi 8, Mi 8 Pro ve Mi 8 Explorer Edition modellerine sunulacak. Sonrasında ise Redmi Note 7, Redmi Note 8 de ilgili güncellemeye kavuşacak.



Güncellemenin dosya boyutu ise yaklaşık 2.3 GB olacak. Android 10'un yüklenmesiyle beraber telefonlarda pek çok değişiklik görülecek. Bunlardan biri gece modunu daha kararlı bir hale getirirken, diğeri ise batarya ömründe artışın sağlanması olacak.



