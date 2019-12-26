MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid 10 güncellemesi alacak Xiaomi telefon modelleri belli oldu
GeriTeknoloji Android 10 güncellemesi alacak Xiaomi telefon modelleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.12.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Android 10 güncellemesi alacak Xiaomi telefon modelleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Android 10 güncellemesi alacak Xiaomi telefon modelleri belli oldu

Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android 10, telefonlara pek çok yeni özellik kazandırıyor. Peki Android 10 güncellemesini hangi Xiaomi telefon modelleri alacak?

Son olarak Xiaomi Mi Note 10 model telefonuyla dikkatleri üzerine çeken ve 108 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamerasıyla öne çıkan Çinli Xiaomi, Android 10 güncellemesini telefonlarına dağıtmaya başlıyor. Akıllardaki soru ise şu: Xiaomi, hangi telefon modellerine bu güncellemeyi sunacak? 

Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi 9T Pro, MIUI 11 güncellemesini almasıyla beraber halihazırda Android 10 güncellemesine geçiş yapmış durumda. Fiyat/performans telefonu olan Pocophone F1 de Android 10 kullanmaya başlayan Xiaomi telefonlardan biri. Peki diğer telefonlar Android 10 güncellemesinin neresinde? 

Pocophone F1'in ardından Android 10 güncellemesi; Xiaomi Mi MIX 2S, Mi MIX 3, Mi 8, Mi 8 Pro ve Mi 8 Explorer Edition modellerine sunulacak. Sonrasında ise Redmi Note 7, Redmi Note 8 de ilgili güncellemeye kavuşacak. 

Güncellemenin dosya boyutu ise yaklaşık 2.3 GB olacak. Android 10'un yüklenmesiyle beraber telefonlarda pek çok değişiklik görülecek. Bunlardan biri gece modunu daha kararlı bir hale getirirken, diğeri ise batarya ömründe artışın sağlanması olacak. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle