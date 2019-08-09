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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.08.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Ancestors: The Humankind Odyssey için yeni video yayında

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Ancestors: The Humankind Odyssey için yeni video yayında

Panache Digital Games ve Private Division, Kreatif Direktör Patrice Désilets'in Ancestors: The Humankind Odyssey’nin eşsiz konseptlerini oyun dünyası dışındaki çeşitli uzmanlarla araştırdığı "Experiences" adlı video dizisinin ikinci bölümünü bugün yayımladı.

Serinin her bölümünde, antropoloji, paleontoloji ve vahşi yaşamda hayatta kalma alanlarından bir uzman bulunmaktadır. Bu bilim adamları, sporcular ve yaratıcı beyinler bizlere kendi yolculuklarını paylaşırken, oyun içinde benzer duygu ve deneyimlerin nasıl yaratıldığını keşfettiler.

İkinci bölümde - Dağcı - Patrice Désilets, atalarımızın aşılmaz gibi görünen engellerin üstesinden gelmek için kullandıkları motor becerileri ve içgüdülerinin aynılarını günümüz modern dünyasında hala nasıl kullandığımızı görmek için Kanadalı kaya tırmanıcısı ve 2020 Olimpiyat yarışmacısı Alannah Yip'e katıldı. Birlikte, hem atalarımızın hem de günümüz insanlarının sürekli uyum sağlamak ve güçlenmek için kendi fiziksel sınırlarını nasıl zorladıklarını tartışıyorlar. Panache’nin stüdyosunu ziyaret eden Alannah ise, 10 milyon yıl önce Neojen Afrika’da tırmanma, sallanma ve keşfetmenin heyecanını yaşayıp tırmanmaya dair tamamen yeni bir bakış açısı kazandı. 

Dağcı (The Climber) adlı bölümü izlemek için buraya lütfen tıklayın.

İlk bölümde – Antropolog-; antropologdan yönetmenliğe geçiş yapan Dr. Niobe Thompson ile tanışan Patrice Désilets, oyuncuların Ancestors: The Humankind Odyssey'de karşılaşacakları 10 milyon yıl öncesinin Neojen Afrika'sındaki affı olmayan bir dünyada nasıl hayatta kalmayı başarabileceklerini tartışmıştı. 

The Anthropologist, adlı bölümü izlemek için lütfen buraya tıklayın. 

"Experiences" video serisinin her yeni bölümü 3 haftada bir yayımlanacak.

 Ancestors: The Humankind Odyssey dijital olarak PC için Epic Games mağazası üzerinden 27 Ağustos 2019’da, PlayStation 4 ve Xbox One için ise 2019’un aralık ayında yayımlanacak.

 

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