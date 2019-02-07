'Amacımız küresel yarışta bizi ön sıralara taşıyacak girişimlerin teşvik edilmesi olacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi Açılış Töreni'nde, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün kalıcı olarak artırılması için teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten bir ülke olması gerektiğini söyledi.

Fikri üreten, Ar-Ge'sini yapan, yüksek kaliteyle ürünü somutlaştıran ve son aşamada piyasaya sunan yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istediğinin altını çizen Varank, hayallerini ülkenin menfaatleri doğrultusunda azimle ve yılmadan hayata geçirmeye çalışan, icat çıkaran gençler istediklerini dile getirdi.

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi'nin tam olarak bu ruhun bir yansıması olduğunu belirterek, teknoloji üretmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu amaç doğrultusunda çalıştıklarını anlatan Varank, "Üniversitelerimizin bilimsel yetkinlikleriyle, dijital dönüşüm ve yıkıcı teknolojilere hazırlık süreçlerini bir araya getirmeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Teknoparklar da işte bu buluşmanın en kısa sürede ve en etkin şekilde gerçekleştiği yapılardır." dedi.

Varank, buralarda akademik bilginin ticari ürüne dönüştüğünü, parlak fikirlerin kuluçka evreleri tamamlanarak gelişimlerinin teşvik edildiğini ve firmalar arası etkileşimin en verimli şekilde sağlandığını anlatarak, AK Parti hükümetlerinin Ar-Ge ve yenilik reform paketleriyle güçlü bir teknoloji geliştirme altyapısı inşa edildiğini belirtti.

Ülkede 2001'de sadece 2 olan teknopark sayısının şu anda 54 şehirde 81'e ulaştığını aktaran Varank, bunların 61'inde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin aktif yürütüldüğünü bildirdi.

Varank, kuruluşu tamamlanan 20 teknoparkın da faaliyetlerini hızlandırması için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 5 bin 334 firma faaliyet gösteriyor ve 42 bin 159 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Girişimcilere sunulan vergisel desteklerin yanı sıra, Bakanlığımız, Teknoloji Geliştirme Bölgelerimize altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası için 984 milyon lira doğrudan katkı sağladı." değerlerlendirmesinde bulundu.

İhracat, istihdam ve satış rakamları gibi çıktılara ulaşmada, teknopark ekosisteminin sunduğu hizmetlerin önemli rol oynadığına dikkati çeken Varank, buralarda yer alan firmaların mentorluk, danışmanlık, iş eşleştirmeleri, ticarileşme ve ihracat destekleri, yatırım fonlarıyla ilişkiler, kurumsallaşma ve uluslararası iş birlikleri alanlarında devlet desteklerinden faydalandığını ifade etti.

Varank, işletmelerin bu sayede vizyonlarını genişleterek daha hızlı, daha esnek ve daha verimli iş modellerini oluşturabildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta Microsoft ülkemiz merkezli açık kaynak yazılım şirketi Citus Data'yı satın alacağını ilan etti. Şu anda satış rakamı açıklanmadı ama oldukça yüksek bir rakamla karşılaşmamız muhtemel. Teknopark şirketi olan Citus Data'ya olan bu talep, ekosistemin başarısı açısından önemli bir gösterge. Bir diğer başarı hikayesi de dijital oyun sektörü üzerine. Teknoparklarımız bu alanda çalışan firmalara da ev sahipliği yapıyor. Bakın bu sektör geçen sene 1 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Önümüzdeki dönemde böyle başarı hikayelerinin katlanarak artacağına inanıyorum."

Teknoparklara 15 milyon liradan fazla hibe desteği



Türkiye'nin, teknoloji tabanlı girişimlerde ciddi bir sıçrama potansiyelini barındırdığını vurgulayan Varank, bu potansiyeli daha da ileriye taşımak adına üzerlerine düşenleri en iyi şekilde yapmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Varank, bakanlık ile bağlı kuruluşlarının sunulan tüm destekleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir model üzerinde çalıştıklarını, fikirden ticarileşmeye kadar olan tüm süreci tek elden takip ederek sundukları destekleri birbirini tamamlar şekilde formüle edeceklerini kaydetti.

Nihai amaçlarının küresel yarışta ülkeyi ön sıralara taşıyacak girişimlerin filizlenmesi ve teşvik edilmesi olacağını belirten Varank, "ODTÜ Teknokent ülkemizin ilk teknoparklarından. 380'in üzerinde firmaya ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar 7 bine yakın proje tamamlandı, 939 projenin çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu ekonomiye 13 milyar liralık satış ve 1,3 milyar dolarlık ihracat katkısı sunuldu." şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak teknoparklara bugüne kadar 15 milyon liradan fazla hibe desteği verdiklerini dile getiren Varank, bu güzel işte katkılarının olmasının kendileri için de gurur verici olduğunu vurguladı.

Varank, üniversiteleri yıllarca kendi ideolojilerinin arka bahçeleri olarak görenlere inat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 16 yılda bilime ve araştırmaya büyük önem verdiklerinin altını çizerek, üniversitelerin ikna odalarıyla anılmaktan kurtarıp, başarılarla gündeme gelmesini sağladıklarını anlattı.

ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi'nin bu başarıları çok daha yukarılara taşıyacağını vurgulayan Varank şunları kaydetti:

"Ankara'da öğrencilik hayatına başladığımda siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Bilkent Üniversitesine gelip bir konferans vermiştiniz. Ben ve arkadaşlarım da buradan sizi dinlemeye gelmiştik. Daha sonra biz de ODTÜ öğrencileri olarak sizi okulumuzda ağırlamak, özellikle bizim zamanımızda faaliyete başlayan bu kongre merkezinde sizi misafir etmek için çok uğraştık. Malum, 28 Şubat'ın karanlık günlerine hızla ilerlediğimiz bir süreçti ve biz o zamanki zihniyeti maalesef çok uğraşmamıza rağmen aşamadık. Şimdi sizi bu salonda görmek, bu salonda sizi dinleyecek olmak bizler için çok farklı manalar da içeriyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum."

Varank, merkezin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.