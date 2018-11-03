Almanya'da elektrik tüketiminin yüzde 38'i yenilenebilir enerjiden

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAlmanya'da elektrik tüketiminin yüzde 38'i yenilenebilir enerjiden
GeriTeknoloji Almanya'da elektrik tüketiminin yüzde 38'i yenilenebilir enerjiden
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
03.11.2018 - 07:33, Son Güncelleme:

Almanya'da elektrik tüketiminin yüzde 38'i yenilenebilir enerjiden

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da elektrik tüketiminin yüzde 38'i yenilenebilir enerjiden

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da ocak-eylül döneminde elektrik tüketiminin yüzde 38’si yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

Almanya Federal Enerji ve Su Yönetimi Birliği, yılın 9 aylık dönemine ilişkin elektrik üretim ve tüketim verilerini içeren bir rapor yayımladı. 

Rapora göre, ocak-eylül döneminde ülkede toplam elektrik üretimi 479,8 milyar kilovatsaat, elektrik tüketimi ise 444 milyar kilovatsaat oldu.

Bu dönemde elektrik tüketiminin yüzde 38’si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. 

Söz konusu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak 170 milyar kilovatsaate yükseldi. Kömürden elektrik üretimi yüzde 7 azalarak, 172 milyar kilovatsaate, doğalgazdan elektrik üretimi de yüzde 8 düşerek, 59 milyar kilovatsaate geriledi.

Ülkenin toplam elektrik üretimi içinde payı en yüksek yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisi oldu. Dokuz aylık dönemde karasal rüzgar enerjisi üretimi yüzde 13 artarak 63 milyar kilovatsaate yükseldi. Güneşten elektrik üretimi ise yüzde 16 artarak 41 milyar kilovatsaate çıktı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Elon Musk, Tesla için Suudi Arabistan'dan para almayacak

Türk Telekom'da yönetim kurulu üyeliklerine atama

Almanya'da elektrik tüketiminin yüzde 38'i yenilenebilir enerjiden

Facebook kullanıcılarına büyük şok: Özel mesajlar internete düştü!