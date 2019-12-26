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Algoritmalar günlük hayatımzda pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bir matematik problemini çözmek veya yemek hazırlamak da birer algoritma örneğidir. Peki algoritma nedir ve ne işe yarar? Algoritme örnekleri nelerdir? İşte algoritma hakkında bilgiler...

Algoritma nedir?

Bilgisayarla ilgili bir işin doğru olarak yapılabilmesi için izlenmesi gereken adım sırasına algoritma denir. Kısaca, bir amaca ulaşmak veya bir problemi adım adım çözme yöntemi de denilebilir. Eğer işlem bu adımlar takip edilerek yapılmazsa bir sorunla karşı karşıya kalınabilir. Algoritmalar, programlama veya matematikte bir işi yapmak için kullanılan sonlu işlemler kümesidir. Sonlu işlemler kümesi, bir başlangıç durumundan başlayarak belirli bir bitiş durumunda sona erer. Algoritmalar, sadece matematik veya programlamada değil günlük hayatta da karşımıza çıkar ve birçok alanda bize yardımcı olur.

Bilgisayar programlamasında karşılaşılan sorunları tıpkı bir insan gibi çözen algoritma, üç temel bölüme ayrılır; giriş bölümü, işlemlerin bir döngüye girerek sonucu ulaşılan bölüm ve çıkan sonucun aldındığı bölüm. Algoritmaların daha sade şekilde ifade edilebilmesi için akış diyagramları kullanılır. Şekillerden oluşan akış diyagramında yer alan her şekil bir anlam ifade eder. Algoritmanın bütününü görmemizi sağlayan akış diyagramı yardımıyla izlenecek yol daha kolay bir şekilde bulunup işler daha hızlı bir şekilde halledilebilir.

Algoritma örnekleri

Algoritmalar günlük hayatımızda pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bir matematik problemini çözmek veya yemek hazırlamak da birer algoritma örneğidir. Örneğin bir yemeği hazırlarken tarifte gösterilen adımların takip edilmesi gerekir. Bu da herkesin kullandığı bir algoritmadır. Basit bir şekilde algoritmaya örnek vermek gerekirse, aşağıda iki sayının ortalamasını yazdıran programın akış diyagramını inceleyebilirsiniz.

Değişkenler

X: Birinci sayı

Y: İkinci sayı

Z: Üçüncü sayı

Toplam= Sayıların toplamı

Ortalama= Sayıların ortalaması

İki sayının toplamını ekrana yazdıran bir programın algoritma örneği:

Algoritma

Adım 1: Başla

Adım 2: X sayısını oku

Adım 3: Y sayısını oku

Adım 4: Z sayısını oku

Adım 5: Toplam=X+Y+Z

Adım 6: Ortalama: Toplam/2