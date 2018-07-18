Aktif Life nedir? Gelen SMS'e aman dikkat
Aktif Life (AKTIFLIFE) veya Aktif Life üzerinden tarafınıza gelen SMS'ler başınızı yakabilir. İsminiz ve soyisminizle size hitap ediyormuşçasına gelen SMS aslında sahte bir mesajdan öte bir şey değil.
Aktif Life üzerinden gelen SMS'ler, kullanıcılara kendisine bir hediye kazandığını söylüyor ve bununla da yetinmeyen dolandırıcılar size aramanız için bir numara veriyor. Numarayı aradığınızda ise 'müşteri temsilcimiz sizi en kısa sürede arayacaktır' şeklinde otomatik sesli mesajı duyuyorsunuz.
İşte Aktif Life'tan gelen ve asla itibar etmemeniz gereken o SMS'ler
Kazandığınız Samsung Galaxy J7 cep telefonu 3 iş günü içinde yedek talihliye aktarılacak. Hemen arayın. 0212....
Kazandığınız Samsung Galaxy j7, 2 yıl Türkiye KVK garantili cep telefonu için hemen arayın.
Kazandığınız Samsung Galaxy J7 cep telefonu bugün aramadığınız taktirde yedek talihliye aktarılacak, hemen arayın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle