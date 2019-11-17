Akıllı saat satın alacaklar hangi noktalara dikkat etmeli?

Akıllı saat alırken, sadece teknik özelliklerine değil, tasarımına, ekran büyüklüğüne ve hatta kayışı dahil pek çok detayına dikkatlice bakmalısınız. Çünkü saatler, telefondan daha fazla göz önündeler ve farklı kriterler, saat seçiminde öne çıkmalı. Şimdi öncelikle saatlerin tasarımına bakalım. Klasik bir tasarım mı tercih edeceksiniz, yoksa daha sportif bir görünümü mü arıyorsunuz? Bu noktada kuşkusuz tercih sizin, ancak piyasada bulunan yeni akıllı saatler arasında aynı modelin hem klasik hem sportif görünüme sahip seçenekleri yer alıyor. İlk adımda, jenerasyonun tüm özelliklerini içeren, ancak görünüm bakımından tercihi size bırakan bu modelleri mercek altına almanızın yararınıza olacağını söyleyebiliriz.



Gelelim ekrana... Ekran konusu önemli; zira burada tavsiyemiz elbette AMOLED teknolojisini kullanan ekranlar olacak. Zira AMOLED ekrana sahip bir akıllı saat, ekran parlaklığıyla kendini belli ederken, LCD ekranlara göre parlaklık oranıyla olduğu gibi, geniş renk gamı ve yüksek kontrast seviyesiyle de daha zengin bir görüntü sağlıyor.



Arayüz ise bir başka önemli nokta... Akıllı saatin, sade ve pratik bir arayüzü olmasına dikkat edin. Her ne kadar modeller arasında ekranı büyük olanlar yer alsa da, neticede küçük olan bir ekranı hassas dokunuşlarla kontrol edebilmek oldukça önemli.







Ve elbette teknik özellikler... İlk etapta yalnızca adım sayar özelliğiyle dikkat çeken akıllı saatler artık daha fazla hayatın içinde. Bu noktada bir akıllı saat seçerken, sizin için en yararlı ve en detaylı özellikleri sunan modeli odağınıza almanız lazım. Özellikle sürekli nabız ve hareket takibi yapabilen, stres seviyesini ölçümleyebilen, uyku kalitesini analiz edebilen ve tüm bunları size istatistiki olarak raporlayabilen bir akıllı saat, günlük yaşamanızı ve sağlığınızı takip edebilmenizi sağlayacak. Günlük kullanımda kalp atış hızı belli bir seviyenin üzerine çıktığında uyarması ve belli bir süre hareketsiz kalındığında hareket edilmesi gerektiğini hatırlatması akıllı saat seçiminde önemli faktörler olacakken, profesyonel spor takibi yapabilmesi de tercih sebebi.



Batarya ömrü tarafını da göz ardı edemeyiz. Akıllı bilekliklerin batarya ömrü 1 ila 2 haftayı bulurken, saatler ise bu konuda o kadar da başarılı değil. Akıllı saat seçerken pil ömrü konusunda fikir sahibi olmaya çalışırken; günlük kullanımda size maksimum eşlik edebilecek olan modelleri öne alın. Mesela GPS açıkken pil ömrü ne kadar gidiyor, spor koşullarında size ne kadar ayak uydurabiliyor ve çağrı cevaplamalarını ne kadar süreyle gerçekleştirebiliyor gibi sorulara alacağınız tatmin edici bir yanıt, tercih yapmanızı kolaylaştıracaktır.