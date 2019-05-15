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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Akıllı baston WeWALK, görme engelli kullanıcılarla buluştu

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Akıllı baston WeWALK, görme engelli kullanıcılarla buluştu

Google Haritalar ve Alexa sesli asistanla entegre çalışan akıllı baston WeWALK, birçok teknolojik yenilik sunuyor. USB girişinden şarj edilebilen batarya, engelleri algılayan ultrasonik sensor, titreşimli uyarı motorlarının yanında, dokunmatik yüzeyi ve bluetooth bağlantısı sayesinde görme engellilerin telefonlarını ellerine almadan kullanabilmesini sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 253 milyon görme engelli bulunuyor, geleneksel bastonlar görme engellilerin günlük hayatta karşılaştığı birçok soruna artık cevap veremiyor. Akıllı teknolojiler, nesnelerin interneti gibi kavramların gündelik hayatta kapladıkları yer artmaya devam ederken, bu teknolojilerin cevap verdikleri ihtiyaçların alanı da genişliyor. YGA ve Vestel mühendislerinin geliştirdiği ve Mete Mordağ’ın endüstriyel tasarımını üstlendiği dünyanın en akıllı bastonu WeWALK, görme engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm yaratmak amacıyla geliştirilen bir ürün.

WeWALK, Google Haritalar ve Alexa sesli asistanla uyumlu; engel algılama, akıllı telefon entegrasyonu ve açık kaynak platforma sahip yapısıyla gelişime açık bir ürün. Bluetooth ile cep telefonuna bağlanan WeWALK, touchpad üzerinden telefon kontrolü sağlayarak bir elin tamamen boşta kalmasına imkan veriyor. Bu sayede günlük hayatta görme engellilerin toplu taşıma araçlarına binerken, kalabalık bir caddede yürürken veya bir merdivende yaşadıkları denge problemlerini de en aza indirmiş oluyor.

WeWALK, göğüs ve baş hizasında kullanıcının önüne çıkabilecek engelleri ultrasonik sensörü ile algılayıp titreşim motorlarıyla kullanıcıyı uyarıyor. Kendine ait uygulamayla kolayca eşleştirilerek başta navigasyon gibi birçok işlemin telefon cepten çıkartılmadan WeWALK üzerinden gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Açık kaynak kodu sayesinde geliştiricilere açık bir platformda çalışan ürüne bu sayede yeni özellikler de eklenebiliyor.

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