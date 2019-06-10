Age Of Empires II: Definitive Edition geliyor!
Age of Empires II efsanesi uzun bir aradan sonra geri dönüyor. Age Of Empires II: Definitive Edition adı altında satışa sunulması beklenen oyun, 4K desteği de sunacak.
Age of Empires II, aradan geçen yıllara karşın halen oyunculardan ilgi görmeye devam ediyor. Bu durumun farkında olan Microsoft ise uzun süredir Definive Edition adı altında yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Yeni oyun dediğimize bakmayın elbette; aslında karşımızda yenilenen yüzüyle Age of Empires II duruyor. Sonbahar aylarında satışa sunulması planlanan yeni oyunun en dikkat çeken yönü ise 4K ekran çözünürlüğünü destekliyor olması.
Los Angeles'ta devam eden dev oyun fuarı E3'de, Microsoft önümüzdeki sonbaharda Age of Empires II: Definitive Edition'ı piyasaya süreceğini açıklarken, bu oyun da, ilk oyundaki gibi gelişmiş grafik özellikleri ile gelecek.
İsteyen oyuncular Microsoft'un web sitesinden beta sürüme kayıt olabilecek.
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