AFK nedir ne demek?
İngilizce bir kelime olan Away From Keyboard'un kısaltması olan AFK, özellikle bilgisayarla haşır neşir olan gençleri sıkça kullandığı terimler arasında yer alıyor. Peki, AFK nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, AFK'nın anlamı ve açılımı hakkında detaylar
Türkçe'ye 'Bilgisayar Başında Değil' ya da 'Klavye Başında Değil' anlamlarıyla geçen Away From Keyboard kelimesi, birçok kullanıcı tarafından İngilizce halinin kısaltmasıyla AFK olarak kullanılıyor.
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