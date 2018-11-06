Adil Kullanım Kotası nedir? AKK ne zaman kalkacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Adil Kullanım Kotası hakkındaki açıklamalarının ardından, Adil Kullanım Kotasının ne olduğu merak konusu oldu. Adil Kullanım Kotası hakkında araştırma yapan vatandaşlar öte yandan, AKK'nin ne zaman kalkacağını da öğrenmek istiyor. Peki, Adil Kullanım Kotası nedir? AKK ne zaman kalkacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Adil Kullanım Kotası uygulamasının 2019 yılında kaldırılacağını açıkladı. İşte, bakanın açıklamasının tamamı ve Adil Kullanım Kotası hakkında merak edilen detaylar...
AKK NE ZAMAN KALKACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, basın mensuplarının, "Adil kullanım kotasının 2019'da kaldırılıp kaldırılmayacağı" yönündeki soruları üzerine,
"Elektronik haberleşmede, internette, iletişimde her gün büyük bir gelişme var. Bunlara hizmet vermek için altyapımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Mevzuatta da haksız olduğunu düşündüğümüz konulara ilişkin kapıları kapatmaya çalışıyoruz. İşin özü bu. Bunları belirli bir süre içerisinde, mevzuatını da oluşturarak uygulamaya koyacağız. 2019, 2019'un değişik dönemlerinde uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.
AKK NEDİR?
Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür.
Adil kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB'lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps'a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır.
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