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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ADATA, yeni SSD modeli XPG GAMMIX S50'yi tanıttı

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ADATA, yeni SSD modeli XPG GAMMIX S50'yi tanıttı

ADATA'nın yeni nesil PCIe Gen 4x4 arabirimini kullanan yeni SSD modeli kullanıcılara SATA SSD'lere göre 10 kata kadar daha yüksek hız sunuyor. İşte XPG GAMMIX S50'nin özellikleri...

Yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama birimleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, PCIe Gen 4x4 arabirimini kullanan ilk M.2 2280 SSD modeli XPG GAMMIX S50'yi duyurdu. Yeni nesil PCIe Gen 4x4 arabirimi yanında NVMe 1.3 standardını da destekleyen S50 saniyede 5000 MB'a kadar okuma ve 4400 MB'a kadar da yazma hızına çıkabiliyor. 2 TB'a varan kapasite seçenekleriyle gelen S50, veri güvenliği ve dayanıklılık için pek çok gelişmiş teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor. 

Hem Intel hem de AMD tarafından üretilen en yeni anakart modellerini destekleyen S50, yeni tanıtılan PCIe Gen 4x4 arabirimi sayesinde kullanıcılara istikrarlı biçimde saniyede 5000 MB'a kadar okuma ve 4400 MB'a kadar yazma hızı sunabiliyor. 3D NAND Flash yongalarla üretilen GAMMIX S50 kapasite, verimlilik ve dayanıklılık bakımından da yüksek performans vadediyor. 

XPG GAMMIX S50 yeni tanıtılan PCIe 4.0 yanında önceki nesil PCIe 3.0 arabirimini de destekliyor. Fakat ürünün SATA SSD'lerden 10 kata kadar daha hızlı çalışmasına imkân tanıyan muazzam hız potansiyelinden faydalanmak için PCIe Gen 4x4 arabirimini destekleyen bir anakart gerekiyor. SLC önbelleği ve DRAM tampon belleği de olan S50 bu sayede hem okumada hem de yazmada 750K IOPS değerine ulaşabiliyor. 

ADATA, yeni SSD modeli XPG GAMMIX S50yi tanıttı

GAMMIX S50'nin üzerinde yer alan alüminyum soğutucu SSD'nin sıcaklığını 10 derece kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Böylece S50 uzun süre yük altında olduğunda bile maksimum okuma ve yazma performansı sergileyebiliyor. 

Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) hata düzeltme kodu teknolojisinden yararlanan S50, geniş bir yelpazedeki hataları tespit edip düzeltebiliyor. Böylelikle hem daha doğru veri aktarımı sağlanırken hem de SSD'nin kullanım ömrü uzuyor. Ayrıca Uçtan-Uca (E2E) şifreleme ve RAID desteği de bulunan S50 ile kullanıcı verileri daima güvende. 

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