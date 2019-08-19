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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.08.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I hafıza kartı incelemesi

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ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I hafıza kartı incelemesi

Önde gelen teknoloji markalarından biri olan ADATA, depolama alanında ürettiği son ürünlerden Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I serisi hafıza kartlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek depolama ihtiyacına çözüm olarak sunulan ürüne gelin daha yakından bakalım.

Yüksek kalitede NAND Flash yongalar kullanılarak üretilen Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I kartlar 40,0001 saate kadar yüksek çözünürlüklü video kaydı yapabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca A23 (Application Performance Class 2) performans sertifikasına sahip olan kart, okumada minimum 4000 IOPS yazmada ise 2000 IOPS değerleri ile mobil cihazlarda oldukça hızlı bir uygulama ve oyun deneyimi sunuyor.

Bünyesinde hata düzeltme kodu teknolojisini barındıran bu kartlar, geniş bir yelpazedeki veri hatalarını tespit edip onarabiliyor. Sadece içeriden gelebilecek hasarlara değil, dışarıdaki tehlikelere karşı da koruma sunan hafıza kartı, 1 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca hasar görmeden kalabiliyor.

ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I hafıza kartı incelemesi

Şoklara karşı dayanıklı olan kart, X ışınları karşı korumada ISO7816-1 standardını karşılıyor. Statik elektrik yüklerine karşı da koruma sunan kart EMC IEC61000-4-2 standardının gerektirdiği tüm testleri başarıyla geçti. ADATA’nın dayanıklılığı üst seviyelere taşıyan yeni Premier Pro hafıza kartı modeli, aşırı sıcaklık değerlerinde de kullanıcılarını yalnız bırakmıyor ve -25°C ila 85C° arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor.

32GB ile 256GB arasında değişen kapasite seçenekleriyle gelen ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I hafıza kartı, kullanıcıların her türlü çoklu ortam dosyaları için ihtiyaç duyabilecekleri depolama alanını ve güvenli depolama olanağını onlara sunuyor. 

Hafıza Kartı TipiMicro SD
Hız Sınırlandırma DeğeriClass 10
Kapasite32/54/128/256GB
Kart CinsiXC I
SD Kart AdaptörüYok
UHS SınıflandırmasıUHS-I

 

 

 

 

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