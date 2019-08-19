ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I hafıza kartı incelemesi
Önde gelen teknoloji markalarından biri olan ADATA, depolama alanında ürettiği son ürünlerden Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I serisi hafıza kartlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek depolama ihtiyacına çözüm olarak sunulan ürüne gelin daha yakından bakalım.
Yüksek kalitede NAND Flash yongalar kullanılarak üretilen Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I kartlar 40,0001 saate kadar yüksek çözünürlüklü video kaydı yapabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca A23 (Application Performance Class 2) performans sertifikasına sahip olan kart, okumada minimum 4000 IOPS yazmada ise 2000 IOPS değerleri ile mobil cihazlarda oldukça hızlı bir uygulama ve oyun deneyimi sunuyor.
Bünyesinde hata düzeltme kodu teknolojisini barındıran bu kartlar, geniş bir yelpazedeki veri hatalarını tespit edip onarabiliyor. Sadece içeriden gelebilecek hasarlara değil, dışarıdaki tehlikelere karşı da koruma sunan hafıza kartı, 1 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca hasar görmeden kalabiliyor.
Şoklara karşı dayanıklı olan kart, X ışınları karşı korumada ISO7816-1 standardını karşılıyor. Statik elektrik yüklerine karşı da koruma sunan kart EMC IEC61000-4-2 standardının gerektirdiği tüm testleri başarıyla geçti. ADATA’nın dayanıklılığı üst seviyelere taşıyan yeni Premier Pro hafıza kartı modeli, aşırı sıcaklık değerlerinde de kullanıcılarını yalnız bırakmıyor ve -25°C ila 85C° arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor.
32GB ile 256GB arasında değişen kapasite seçenekleriyle gelen ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I hafıza kartı, kullanıcıların her türlü çoklu ortam dosyaları için ihtiyaç duyabilecekleri depolama alanını ve güvenli depolama olanağını onlara sunuyor.
|Hafıza Kartı Tipi
|Micro SD
|Hız Sınırlandırma Değeri
|Class 10
|Kapasite
|32/54/128/256GB
|Kart Cinsi
|XC I
|SD Kart Adaptörü
|Yok
|UHS Sınıflandırması
|UHS-I
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