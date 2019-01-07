Acer'dan incecik laptop: Swift 7
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019 kapılarını bugün açıyor. Bu kapsamda pek çok teknoloji devi en yeni ürünlerini sergilemeye hazırlanırken, önce davranan isimler de oldu. Bunlardan biri olan Acer, oldukça ince bir tasarıma sahip olan Acer Swift 7 modelini gün yüzüne çıkardı.
CES 2019 başlıyor, dünyanın gözü Las Vegas'ta... Her yıl birbiri ardına yeni teknolojilerin sergilendiği dev fuarda ortaya çıkan ilk ürünlerden biri Acer'ın ince tasarımıyla dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayarı Swift 7 oldu. Ultra ince tasarımıyla birlikte yüzde 92 oranında ekran-gövde oranı sunan cihaz için çok da beklemeyeceğiz, Nisan ayında raflardaki yerini alacak!
Ağırlığı 900 gramı geçmeyen Acer Swift 7 sadece 9.95 mm kalınlığa sahip. 4.5 GHz hızında 8. nesil Intel I7 8500Y işlemciden güç alan cihazda 8 ila 16 GB LPDDR3 RAM bulunurken, diğer yandan depolama biri olarak da 256 GB SSD tercih edilmiş.
14 inç'lik bir ekranla gelen Swift 7'nin çok ince bir tasarıma sahip olması nedeniyle üzerinde çok da fazla giriş bulunmuyor; sadece bir adet jak ve iki adet USB Type-C Thunderbolt 3 girişi...
Tam şarj olmasıyla bataryası 10 saati kurtarabilen Swift 7'nin muhtelem fiyatı ise 1700 dolar olacak.
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