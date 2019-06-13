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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.06.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Acer Nitro 5 dizüstü bilgisayar incelemesi

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Acer Nitro 5 dizüstü bilgisayar incelemesi

Dizüstü bilgisayarlarıyla yıllardır dünyanın yakından tanıdığı bir isim olan Acer, oyuncular için de uzun süredir çözüm üretiyor. Son olarak orta segmente hitap eden Nitro 5 isimli yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa sunan şirket, bu kez bakın nasıl ürün ortaya koydu?

Dizüstü bilgisayarların arasında hayli popülerleşen ve oyuncuların ağırlıklı olarak aktif rol oynamasıyla rengarenk oyuncu bilgisayarları karşımıza çıkmaya başladı. Renkli renkli klavye ve fareler, sıra dışı tasarımlar ve konseptler oyuncu bilgisayarlarında aradığımız şeyler. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarının da artık masaüstü sistemlerden pek geri kalır yanı kalmadığını söylemeliyiz. Pek çok marka yeni oyuncaklarını sahneye sürerken, Acer da bu alanın güçlü isimlerinden biri. 

Acer Nitro 5 dizüstü bilgisayar incelemesi

Acer Nitro 5, orta segment bir ürün. Bu bilgisayarın bir diğer önemli özelliği de, işlemci ve grafik kartının yeni nesil Intel ürünlerinden seçilmiş olması. Intel Core i5 8300H işlemciden güç alan Acer bu şekilde maliyeti uygun tutmayı hedeflerken, Intel de bu modelle birlikte yeniden dizüstü bilgisayar piyasasına varlığını perçinliyor. 15.6 inç'lik ekranı olan ve 1080p çözünürlüğü sunan cihaz, maksimum 276 kandela olan parlaklık değeri dikkat çekici. Diğer yandan şık gözüken bir plastik kasaya sahip olan Nitro 5'in ağırlığı 2.7 kg ve bir oyuncu dizüstü bilgisayarı için makul denilebilir.
Acer Nitro 5 dizüstü bilgisayar incelemesi

GeForce GTX 1050 Ti ekran kartını kullanan ve 8 GB DDR4 2400 RAM ile beraber gelen Acer Nitro 5, depolama kapasitesi söz konusu olduğunda ise 120 GB SSD ve 1 TB'lık HDD sunuyor. Böylece kapasite konusunda pek sorun yaşamıyorsunuz. Qualcomm'un WiFi çipini kullanan cihaz, Acer'ın iddiasına göre iki kata kadar daha fazla hız sunuyor. 

Oyuncular için olmazsa olmaz bir diğer faktör ise ses. Nitro 5'te Acer Acer True Harmony teknolojisini Dolby Audio Premium ile birleştirtirmiş. Bu da ses performansını hayli arttırmış ve pek çok oyuncuyu tatmin edeceğini söyleyebiliriz. 
Acer Nitro 5 dizüstü bilgisayar incelemesi

Nitro 5 ile gelen kurulu yazılımlara da dikkat etmelisiniz. Örneğin Acer Nitro Sense yazılımı ile fan hızı, işlemci ve GPU sıcaklığı gibi değerleri yakından izleyebiliyorsunuz. Acer CoolBoost ile sistemin soğutma performansında artış yapma şansına sahipsiniz. Açıkçası Nitro 5, rakipleriyle karşılaştırıldığında hayli iyi ve sessiz bir soğutma sistemine sahip.

VR yani sanal gerçeklik teknolojisi söz konusu olduğunda çok da uygun olduğunu düşünmediğimiz Acer Nitro 5, 2.7 kg ağırlığında bir oyuncu bilgisayarı. 

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