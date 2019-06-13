Acer Nitro 5 dizüstü bilgisayar incelemesi
Dizüstü bilgisayarlarıyla yıllardır dünyanın yakından tanıdığı bir isim olan Acer, oyuncular için de uzun süredir çözüm üretiyor. Son olarak orta segmente hitap eden Nitro 5 isimli yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa sunan şirket, bu kez bakın nasıl ürün ortaya koydu?
Dizüstü bilgisayarların arasında hayli popülerleşen ve oyuncuların ağırlıklı olarak aktif rol oynamasıyla rengarenk oyuncu bilgisayarları karşımıza çıkmaya başladı. Renkli renkli klavye ve fareler, sıra dışı tasarımlar ve konseptler oyuncu bilgisayarlarında aradığımız şeyler. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarının da artık masaüstü sistemlerden pek geri kalır yanı kalmadığını söylemeliyiz. Pek çok marka yeni oyuncaklarını sahneye sürerken, Acer da bu alanın güçlü isimlerinden biri.
Acer Nitro 5, orta segment bir ürün. Bu bilgisayarın bir diğer önemli özelliği de, işlemci ve grafik kartının yeni nesil Intel ürünlerinden seçilmiş olması. Intel Core i5 8300H işlemciden güç alan Acer bu şekilde maliyeti uygun tutmayı hedeflerken, Intel de bu modelle birlikte yeniden dizüstü bilgisayar piyasasına varlığını perçinliyor. 15.6 inç'lik ekranı olan ve 1080p çözünürlüğü sunan cihaz, maksimum 276 kandela olan parlaklık değeri dikkat çekici. Diğer yandan şık gözüken bir plastik kasaya sahip olan Nitro 5'in ağırlığı 2.7 kg ve bir oyuncu dizüstü bilgisayarı için makul denilebilir.
GeForce GTX 1050 Ti ekran kartını kullanan ve 8 GB DDR4 2400 RAM ile beraber gelen Acer Nitro 5, depolama kapasitesi söz konusu olduğunda ise 120 GB SSD ve 1 TB'lık HDD sunuyor. Böylece kapasite konusunda pek sorun yaşamıyorsunuz. Qualcomm'un WiFi çipini kullanan cihaz, Acer'ın iddiasına göre iki kata kadar daha fazla hız sunuyor.
Oyuncular için olmazsa olmaz bir diğer faktör ise ses. Nitro 5'te Acer Acer True Harmony teknolojisini Dolby Audio Premium ile birleştirtirmiş. Bu da ses performansını hayli arttırmış ve pek çok oyuncuyu tatmin edeceğini söyleyebiliriz.
Nitro 5 ile gelen kurulu yazılımlara da dikkat etmelisiniz. Örneğin Acer Nitro Sense yazılımı ile fan hızı, işlemci ve GPU sıcaklığı gibi değerleri yakından izleyebiliyorsunuz. Acer CoolBoost ile sistemin soğutma performansında artış yapma şansına sahipsiniz. Açıkçası Nitro 5, rakipleriyle karşılaştırıldığında hayli iyi ve sessiz bir soğutma sistemine sahip.
VR yani sanal gerçeklik teknolojisi söz konusu olduğunda çok da uygun olduğunu düşünmediğimiz Acer Nitro 5, 2.7 kg ağırlığında bir oyuncu bilgisayarı.
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