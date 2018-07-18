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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
18.07.2018 - 18:47, Son Güncelleme:

ABD'de internetten 3D silah indirme yasağı kalktı

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ABD'de internetten 3D silah indirme yasağı kalktı

ABD Adalet Bakanlığı, internet üzerinden üç boyutlu yazıcıyla silah yapılabilmesine ilişkin yasağı kaldırdı.

Silahın üreticisi Defense Distributed adlı şirketle bakanlık arasındaki dört yıllık hukuk mücadelesi sonunda, silahın nasıl yapılacağını gösteren şemanın tekrar internette yayımlanmasına izin çıktı.

Üç boyutlu yazıcıyla ilk silah 2013'te yapılmıştı. Silahın yapımına ilişkin taslak internette 100 bin kezden fazla indirildi. Ancak hükümet daha sonra bunun siteden kaldırılmasına karar verdi.

Kararda bunun, ne tür askeri malzemelerin ihraç edilebileceğiyle ilgili kuralları düzenleyen silah kaçakçılığını önlemeye yönelik uluslararası anlaşmaya aykırı olduğunu savunulmuştu.

Defense Distributed, Amerikan Anayasası'nda bireylerin silaha sahip olma hakkı olduğuna vurgu yapan Second Amendment Foundation (SAF) adlı dernekle işbirliği yaparak Dışişleri Bakanlığı'na dava açtı.

ABDde internetten 3D silah indirme yasağı kalktı
Kripto anarşist Cody Wilson, 2013 yılında 3D silahını kullanan ilk kişi olmuştu

Amerikan Adalet Bakanlığı, dava sonunda Amerikalıların "silah yapımına ilişkin teknik verilere erişim, bunları tartışma ve silah çoğaltma hakkına sahip olduğuna" hükmetti.

'Kayıt dışı silahlar artacak'

Hükümet ayrıca şirketin mahkeme masraflarını ödemeyi kabul etti.

SAF'ın kurucusu Alan M. Gottlieb, "Karar ifade özgürlüğü için bir zafer ve silahları yasaklama lobisi için ağır bir darbe" dedi.

Şirket, 1 Ağustos'tan itibaren silah yapımına ilişkin şemayı tekrar internet sitesinde yayımlayabilecek. Defense Distributed, bu tarihte "internetten silah indirme çağının başlayacağını" duyurdu.

Yasağa destek verenler, internetten indirilecek tabancaların kayıt dışı silahların sayısında artışa neden olacağını söylüyor.

Bu silahların internetten indirme maliyetinin 250 dolar olduğu belirtiliyor.

 

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