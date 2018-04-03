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    ABD vizesi alacaklara önemli uyarı: Facebook hesabınızda buna bakacaklar!

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 07:33 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı, vize başvurularında kişilerin Facebook ve Twitter hesaplarının beş yıllık geçmişlerinin incelenmesini teklif etti.

    Cuma günü Federal Kayıt üzerinden bakanlık tarafından resmiyete geçecek olan teklif, ABD İdari ve Bütçe Ofisinin onayını bekleyecek. Kamuoyunun ise teklif hakkındaki görüşünü bildirmesi için 60 günü bulunacak. Trumb yönetimi, geçtiğimiz eylül ayında göçmen vizesi almak isteyenlerin sosyal medya hesaplarının inceleneceğini söylemişti. Bu yapılan uygulama her yıl ABD'ye göç eden 710 bin kişiyi etkilemekteydi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından teklif edilen tasarı kabul edilir ise her yıl başvuru yapan 14 milyon civarı kişi bu durumdan etkilenecek. Bu inceleme diplomatik ve resmi hariç tüm vize başvurularında yapılacak ve geçişsiz vize sağlanan ülkeler bu durumdan etkilenmeyecek. İncelenecek sosyal medya platformları ise, Facebook, Google+, Flickr, Twitter, Instagram, Linkedln, MySpace, Pinterest, Reddit, Tumblr, Vine ve Youtube. Çin merkezli vize başvurusunda bulunacak kişilerin ise Douban, Sina, QQ, Weibo, Tencent Weibo, Youku sosyal medya hesapları incelenecek.

    Etiketler: Vize başvurusu
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