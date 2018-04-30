8K televizyon nedir? Gerçekten gerekli mi?
lk 8K televizyon piyasaya sürüldü. Sharp Aquos LC-70x500E, 14,732$ fiyatı ile dünyadaki ilk 8K TV unvanına sahip. 80-inçik sürüm LC 80XU30 ise birkaç yıldan beri Japonya'da piyasada bulunuyor, ancak bu yeni model 8K trendinin küresel başlangıç olmuş durumda.
LC-70x500E ilk defa Roma'da IFA Global Press Conference'da dünyaya tanıtılmıştı, bu yıl Ağustos ayında Berlin'de gerçekleşecek yeni IFA'nın ise diğer büyük markaların 8K televizyonlarına ev sahipliği yapması bekleniyor.
Peki 4K televizyonlara ne oldu? Onlar hala en iyi televizyonlar değil mi? Şimdi niye 7,680x4,320 piksel televizyonlara kafayı taktık? Gerçekten 8K televizyonlara ihtiyacımız var mı? Şu an 8K bir içerik bulmanız neredeyse imkansız, ancak 8K televizyonlar yakında yaygın hale gelecek.
CES 2018'de Samsung, Sony ve LG prototip 8K televizyonlarını tanıtmıştı, ancak uzmanlar bu TV'lerin sadece birer meze olduğunu söylüyor. Yakın gelecekte insanlar oturma odalarının bir duvarını tamamen tek bir televizyon ile kaplamak isteyecek, işte o zaman 'wallpaper TV'ler ortaya çıkacak.
Sharp, evinde yeterince alanı olan insanlar için devasa televizyonların zaten bulunduğunu söylüyor, ancak yakında 150 inç gibi devasa boyutlarda piksel yoğunluğunu Full HD'den aşağı indirmeden televizyon izlemek mümkün olacak.
Büyük televizyonlar saniyedeki kare sayısı konusunda da çok büyük zorluklar ile karşılaşıyor. Sharp'ın 8K televizyon en fazla 60 FPS gösterebiliyor, ancak bu hızda çözünürlük 4K'da sınırlanıyor. Ancak Sharp 8K için en az 100 FPS olması gerektiğine inanıyor ve bunu hedeflediklerini söylüyor.
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