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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.02.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

502 bad gateway nedir? Nasıl çözülür?

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502 bad gateway nedir? Nasıl çözülür?

502 bad gateway hatası genellikle internet sitelerini barındıran sunuculardan kaynaklı olmaktadır. Ancak tüm internet sitelerinden 502 bad gateway hatası alınıyorsa, bu durum bağlanmaya çalışılan bilgisayar kaynaklı olabilmektedir. Peki, 502 bad gateway nedir ve neden kaynaklanmaktadır? İşte, bu hata hakkında bazı bilgiler

502 bad gateway, genellikle internet üzerinde gezinti yapılırken karşılaşılan hata kodlarından birisidir. Karşılaşılan hatalar zaman zaman kullanılmakta olan bilgisayar ya da cihaz kaynaklı olabilirken, genellikle ise bağlanılmak istenen internet sitesi temelli olmaktadır.

Eğer tüm sitelerde aynı hatayı alıyorsanız;

Cihazınıza virüs bulaşmış ya da üçüncü parti yazılımlar tarayıcınızda bazı bozulmalara,

Cihazınızda yüklü bulunan ve bir süre sonra silinen bir program sisteminizde kararsızlığa,

Antivirüs programınız ya da kullanmakta olduğunuz güvenlik duvarınız girmek istediğiniz internet sitelerini engellemiş olabilir.

NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

İnternet tarayıcınızdaki (İnternet Explorer, Chrome, Opera vd.) önbelleği ve çerezleri temizlemeniz bir çözüm yolu sağlayabilir.

Eğer sorunun tarayıcınızdaki çerezlerden kaynaklandığını düşünüyorsanız, gizli sekme çerez ve önbellek harici çalıştığı için önce bir gizli sekmede deneme yapabilirsiniz. 

Gizli sekmede herhangi bir problem yaşamadıysanız, sorun gerçekten de tarayıcınızın önbelleğinin temizlenmesiyle giderilebilir.

Tarayıcınızın önbelleğini ve tarayıcınızdaki çerezleri temizlemek için ücretsiz programlardan yararlanabilirsiniz.

Problemin kullandığınız güvenlik duvarından kaynaklandığını düşünüyorsanız, güvenlik duvarınızı geçici bir süre zarfı içerisinde devre dışı bırakmayı deneyin.

Aynı şekilde kullandığınız antivirüs programı da 502 bad gateway hatası almanıza sebebiyet verebilir. Bu durumda antivirüs programınızı da devre dışı bırakmanız gerekmektedir.

Eğer herhangi bir VPN programı kullanıyorsanız ya da DNS ayarlarınızda bir değişiklik yaptıysanız, bunları değiştirerek 502 bad gateway hatasından kurtulmayı deneyebilirsiniz.

 

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