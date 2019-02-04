5 Şubat Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere öneriler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri5 Şubat Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere öneriler
GeriTeknoloji 5 Şubat Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere öneriler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
04.02.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

5 Şubat Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere öneriler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5 Şubat Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere öneriler

Türkiye’de internetle tanışma yaşı ikiye kadar düşerken ebeveynler başta şiddet içerikli ve müstehcen görüntüler, yabancılarla konuşma ve oyun bağımlılığı olmak üzere pek çok neden dolayısıyla endişe yaşıyor. Alternatif telekom sektöründen Millenicom, bu yıl 5 Şubat’a denk gelen Güvenli İnternet Günü (GİG) öncesinde, ebeveynlere çocuklarının internet kullanımına yönelik önerilerde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Günümüzdeki adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından 2017 yılında paylaşılan Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı Raporu’na göre, internet erişimi iki yaşına kadar düştü. Dünyada da benzer bir tablo söz konusu. İsveç'teki araştırmalar tıpkı Türkiye’de olduğu gibi internetle tanışma yaşının ikiye kadar düştüğünü gösterirken dünya genelinde de 0 - 15 yaş grubu kullanıcıların sayısının iki milyarı geçmesi dikkat çekiyor.

İnternetle tanışma yaşı hızla düşerken ebeveynlerin çocuklarının güvenliğine yönelik endişeleri ise artıyor. Şiddet içerikli ve müstehcen görüntülerden Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018’de sağlık sorunu olarak tanımladığı bilgisayar oyunu bağımlılığına uzanan pek çok neden dolayısıyla ebeveynler çocuklarının bilgisayar kullanımını kontrol altına almak istese de, kimi zaman bu durum çocuklarıyla aralarında bir çatışma unsuruna dönüşebiliyor.

Millenicom, bu yıl 5 Şubat’a denk gelen Güvenli İnternet Günü (GİG) öncesinde, ebeveynlere çocuklarının internet kullanımına yönelik önerilerde bulundu.

-Çocuğunuzun internetle tanışma yaşını mümkün olduğunca ertelemeye, bunu sağlamak için yanında sürekli akıllı telefonunuzla veya bilgisayarınızla ilgilenmemeye özen gösterin.

-Güvenli internet kullanımını sağlamak için öncelikle interneti tanıyor ve kullanabiliyor olmanız çok önemli.

-Çocuğunuz internetle ilk olarak sizin yanınızda tanışmalı. Bu sayede ona internetin ne derece faydalı olduğunu anlatabilir, birlikte araştırma yapabilir, yaşına uygun programlar izleyebilir, müzik dinleyebilir ya da hobilerini gerçekleştirebilirsiniz.

-İnternete girilen bilgisayarın evin salonu gibi ortak bir alanda olmasına dikkat edin.

-İnternet kullanımının çocuğunuzun eğitim ve sosyal hayatının önüne geçmesini engellemek adına kullanım süresiyle ilgili kısıtlamaları ilk andan itibaren net bir şekilde belirleyin.

-Sosyal medya hesaplarında onlarla arkadaş olun, bu sayede paylaşımlarını daha rahat görebilir, gerekli noktalarda uyarılarda bulunabilirsiniz.

-Yabancılarla konuşmaması ve hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığında hemen size haber vermesi gerektiğini anlatın. Fotoğrafını ve videosunu göndermemesi konusunda özellikle uyarın.

-İnternet üzerinden kimseyle kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri paylaşmaması gerektiğini hatırlatın.

-Zararlı içeriklerden korumak için filtreleme ve güvenlik programları kullanın.

-Oynadığı oyunları takip edip araştırma yapın. Oyun şiddet içeriyor mu, çevrimiçi konuşma var mı gibi unsurları göz önünde bulundurun.

-Tarayıcı geçmişine göz atarak hangi internet sitelerine girdiğini kontrol edin.

-Çocuğunuzun davranışlarında bir farklılık görüyorsanız mutlaka konuşun. Bunun yanı sıra, rehber öğretmeniyle irtibata geçerek okuldaki davranışları hakkında bilgi alın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?