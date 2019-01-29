5 Şubat Güvenli İnternet Günü öncesi bunlara dikkat

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Günümüzdeki adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından 2017 yılında paylaşılan Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı Raporu’na göre, internet erişimi iki yaşına kadar düştü. Dünyada da benzer bir tablo söz konusu. İsveç'teki araştırmalar tıpkı Türkiye’de olduğu gibi internetle tanışma yaşının ikiye kadar düştüğünü gösterirken dünya genelinde de 0 - 15 yaş grubu kullanıcıların sayısının iki milyarı geçmesi dikkat çekiyor.

İnternetle tanışma yaşı hızla düşerken ebeveynlerin çocuklarının güvenliğine yönelik endişeleri ise artıyor. Şiddet içerikli ve müstehcen görüntülerden Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018’de sağlık sorunu olarak tanımladığı bilgisayar oyunu bağımlılığına uzanan pek çok neden dolayısıyla ebeveynler çocuklarının bilgisayar kullanımını kontrol altına almak istese de, kimi zaman bu durum çocuklarıyla aralarında bir çatışma unsuruna dönüşebiliyor. Millenicom, bu yıl 5 Şubat’a denk gelen Güvenli İnternet Günü (GİG) öncesinde, ebeveynlere çocuklarının internet kullanımına yönelik önerilerde bulundu.

Çocuğunuzun internetle tanışma yaşını mümkün olduğunca ertelemeye, bunu sağlamak için yanında sürekli akıllı telefonunuzla veya bilgisayarınızla ilgilenmemeye özen gösterin.

Güvenli internet kullanımını sağlamak için öncelikle interneti tanıyor ve kullanabiliyor olmanız çok önemli.

Çocuğunuz internetle ilk olarak sizin yanınızda tanışmalı. Bu sayede ona internetin ne derece faydalı olduğunu anlatabilir, birlikte araştırma yapabilir, yaşına uygun programlar izleyebilir, müzik dinleyebilir ya da hobilerini gerçekleştirebilirsiniz.

İnternete girilen bilgisayarın evin salonu gibi ortak bir alanda olmasına dikkat edin.

İnternet kullanımının çocuğunuzun eğitim ve sosyal hayatının önüne geçmesini engellemek adına kullanım süresiyle ilgili kısıtlamaları ilk andan itibaren net bir şekilde belirleyin.

Sosyal medya hesaplarında onlarla arkadaş olun, bu sayede paylaşımlarını daha rahat görebilir, gerekli noktalarda uyarılarda bulunabilirsiniz.

Yabancılarla konuşmaması ve hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığında hemen size haber vermesi gerektiğini anlatın. Fotoğrafını ve videosunu göndermemesi konusunda özellikle uyarın.

İnternet üzerinden kimseyle kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri paylaşmaması gerektiğini hatırlatın.

Zararlı içeriklerden korumak için filtreleme ve güvenlik programları kullanın.

Oynadığı oyunları takip edip araştırma yapın. Oyun şiddet içeriyor mu, çevrimiçi konuşma var mı gibi unsurları göz önünde bulundurun.

Tarayıcı geçmişine göz atarak hangi internet sitelerine girdiğini kontrol edin.

Çocuğunuzun davranışlarında bir farklılık görüyorsanız mutlaka konuşun. Bunun yanı sıra, rehber öğretmeniyle irtibata geçerek okuldaki davranışları hakkında bilgi alın.