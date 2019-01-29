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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.01.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

5 kameralı Nokia 9 Pureview nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

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5 kameralı Nokia 9 Pureview nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

Nokia'nın uzun süredir beklenen telefonlarından biri olan ve arka yüzünde 5 kamerası olması beklenen yeni oyuncağı Nokia 9 Pureview hangi özelliklerle gelecek? Ekranı nasıl olacak?

Uzun süredir HMD Global’in 5 kameralı bir Nokia üzerine çalıştığı biliniyordu. Telefonun arkasında daire şeklinde sıralanmış 5 kamerayla oldukça ilginç bir tasarım anlayışına sahip olacağı belli olan yeni modelin, Nokia 9 PureView olarak adlandırılacağı daha önce açıklanmıştı. Paylaşılan yeni görselle telefona dair tüm detayların verileceği tarih de belli oldu.

Hemen aşağıda görebileceğiniz görselle merak edilen tarih kullanıcılarla buluşurken, telefondaki değişiklikler de fark edildi. Yayınlanan görselde Nokia 9 PureView'un en can alıcı özelliklerinden biri olan beş lensli arka kamera sistemi öne çıkarılıyor.

5 kameralı Nokia 9 Pureview nasıl olacak İşte muhtemel özellikleri


Akıllı telefon Zeiss imzalı yeni kamera teknolojisi ile sektöre yeni bir soluk getirecek. Diğer teaser'da ise gün geçtikçe daha fazla telefonda karşımıza çıkmaya başlayan delikli ekrana sahip bir model görüyoruz.

5 kameralı Nokia 9 Pureview nasıl olacak İşte muhtemel özellikleri


Nokia'nın MWC etkinliği kapsamında basın daveti: Muhtemel Nokia 9 bu toplantıda tanıtılacak

HMD Global, MWC 2019’da sadece Nokia 9’la da yetinmeyebilir. Nokia 8.1 Plus ve Nokia 1 Plus gibi yeni telefonların da tanıtılmasını bekliyoruz.

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