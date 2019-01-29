5 kameralı Nokia 9 Pureview nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri
Nokia'nın uzun süredir beklenen telefonlarından biri olan ve arka yüzünde 5 kamerası olması beklenen yeni oyuncağı Nokia 9 Pureview hangi özelliklerle gelecek? Ekranı nasıl olacak?
Uzun süredir HMD Global’in 5 kameralı bir Nokia üzerine çalıştığı biliniyordu. Telefonun arkasında daire şeklinde sıralanmış 5 kamerayla oldukça ilginç bir tasarım anlayışına sahip olacağı belli olan yeni modelin, Nokia 9 PureView olarak adlandırılacağı daha önce açıklanmıştı. Paylaşılan yeni görselle telefona dair tüm detayların verileceği tarih de belli oldu.
Hemen aşağıda görebileceğiniz görselle merak edilen tarih kullanıcılarla buluşurken, telefondaki değişiklikler de fark edildi. Yayınlanan görselde Nokia 9 PureView'un en can alıcı özelliklerinden biri olan beş lensli arka kamera sistemi öne çıkarılıyor.
Akıllı telefon Zeiss imzalı yeni kamera teknolojisi ile sektöre yeni bir soluk getirecek. Diğer teaser'da ise gün geçtikçe daha fazla telefonda karşımıza çıkmaya başlayan delikli ekrana sahip bir model görüyoruz.
Nokia'nın MWC etkinliği kapsamında basın daveti: Muhtemel Nokia 9 bu toplantıda tanıtılacak
HMD Global, MWC 2019’da sadece Nokia 9’la da yetinmeyebilir. Nokia 8.1 Plus ve Nokia 1 Plus gibi yeni telefonların da tanıtılmasını bekliyoruz.
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