48 MP kameralı Redmi Note 7 satışa çıktı, 11 dakikada tükendi!
Çinli telefon üreticisi Xiaomi, son günlerde 48 MP arka kameraya sahip telefonu Redmi Note 7 ile adından sıkça söz ettiriyor. Üst segment telefon olmasına karşın oldukça düşük bir fiyat etiketiyle pazara giren cihazın satışa çıkmasıyla 11 dakikada tükendiği açıklandı.
Çin yerel saati ile 10:00'da satışa sunulan Redmi Note 7, beklenenin üzerinde ilgi gördü ve stoklar 11 dakikada tükendi. Xiaomi, satışa sunulan adet sayısını kamuoyuyla paylaşmazken, cihazın düşük fiyatı ise dikkat çekici. Şirket, 1 Şubat tarihinde Redmi Note 7'leri tekrar satışa sunacaklarını duyurdu. Şimdi isterseniz Redmi Note 7'nin hangi özelliklerle geldiğini hatırlayalım:
159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip olan Redmi Note 7, 0.8 mm kalınlığa sahip. Ekran camında Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılırken, düşmelere ve diğer sert darbelere karşı da 4 kat daha dayanıklı bir yapıda bulunuyor.
Suya ve toza karşı koruma sağlayan cihaz, 6.3 inç'lik ekranla geliyor ve kullanıcısına 230x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Çentik sorununa da su damlası çentik yöntemiyle çözüm bulan Redmi, kameranın olduğu bölge haricinde tam ekran deneyimi vadediyor. Redmi Note 7'nin dikkat çeken bir diğer önemli özelliği de Snapdragon 660 işlemciden güç alması. 6 GB'a kadar RAM desteği veren ve 32 ila 64 GB depolama hafıza seçenekleri sunan Redmi Note 7'de toplam hafıza yeterli gelmezse, microSD kart desteği ile hafıza yükseltilebiliyor.
4000 mAh batarya kullanan cihaz, MIUI 10 arayüzündeki Android 9 Pie güncellemesi yüklü olarak geliyor. Quick Charge 4.0 şarj teknolojisini destekleyen telefonu 10W şarj cihazı ile 2 saat 5 dakikalık sürede tam şarj edebiliyorsunuz.
Cihazla ilgili en çok konuşulan konu ise 48 MP kamerasıydı. Bu iddialar bugün duyurunun ardından doğru çıktı. Arka yüzünde yer alan 48 MP kamera ve yardımcı 5 MP kamera ile Redmi Note 7, rakiplerine meydan okuyacak. Ön yüzde ise 13 MP kamera bulunuyor.
Gelelim cihazın fiyatına... 32 GB hafıza + 3 GB RAM'li modeli almak isteyenler 177 dolar, 4 GB RAM ve 64 GB depolama hafızası sunan modeli almak isteyenler ise 177 dolar ödeyecek. 6 GB RAM + 64 GB hafıza istiyorsanız da 206 dolar ödemek durumundasınız.
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