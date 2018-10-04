4. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu başladı
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ülke ekonomisinin hedef alındığı uluslararası saldırılara karşı dik durabilmenin en önemli dayanağının, milli üretim oranı ve ihracat potansiyelini artırmak olduğunu söyledi.
Ulcay, ev sahipliği yaptıkları 4. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu'nun açılışında, tüm yükseköğretim kurumlarının daha iddialı bir yapıya kavuşmasının, kentlerin ve ülkenin, bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarındaki hedeflerine ulaşması için çok önemli olduğunu söyledi.
Ulcay, "Ülke ekonomisinin hedef alındığı uluslararası saldırılara karşı dik durabilmenin en önemli dayanağı milli üretim oranı ve ihracat potansiyelini artırmaktır." dedi.
Asırlara dayanan tekstil sektörünün, Türkiye'nin ihracatçı sektörleri arasında dünyada en fazla söz sahibi alan olduğunu ifade eden Ulcay, şöyle konuştu:
"Tekstil ihracatında dünyada yedinci, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise ikinci sıradayız. Son 20 yılda 200 milyon dolar dış ticaret fazlası veren sektör, katma değerli üretimde de örnek bir performans sergiliyor. Türkiye'nin kilogram başına ortalama ihracat değeri 1,5 dolar iken tekstilde ise 4,7 doları yakalamış durumdayız. Bine yaklaşan Ar-Ge merkezimizin yüzde 60'ı, 220 tasarım merkezinin 24'ü tekstil sektöründe. Güçlü Türkiye için güçlü ekonomi anlayışı ile tekstil ve diğer sektörlerimizde orta ve yüksek teknolojiye entegrasyonu en kısa sürede hızlandırmamız lazım."
Ulcay, cep telefonundan bilgisayara, gemi ve uçaklardan spor ekipmanlarına kadar birçok üründe komponent olarak kullanılan polimer ve liflerin, biyomedikal alanında da hayat kurtaran malzemelerin üretiminde yer aldığını aktararak, "Hayatımızın her yerine giren bu mühendislik üretiminin ekonomimize ve yaşamımıza katkılarını artırmak adına bu bilimsel buluşmalarımız bilim insanlarımız ve sektörlerimiz için çok büyük önem taşıyor." dedi.
Konuşmanın ardından İstanbul Tekstil Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kılıç tarafından "Bi-komponent ve Aşırı Yüksek Yüzey Alanına Sahip Liflerin Üretimi" konulu sunum gerçekleştirdi.
Yarın sona erecek, yurt içi ve dışındaki bazı üniversitelerden 100'e yakın bilim insanın katıldığı sempozyumda, "Tekstil sektörüne yönelik olarak kompozit malzemelerin geliştirilmesi","Aljinat esaslı kompozit kürelerle fosfat giderimi" ve "Pamuklu kumaşa Sol-Gel yöntemi ile alev geciktirici özellik kazandırılması" gibi konularda 30'dan fazla bildiri sunulacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle