3D yazıcı ile üretilen motosiklet ortaya çıktı
Son teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seren 3D yazıcılar hemen her şeyi 'üretebiliyor'. Bu kez motosiklet bir 3D yazıcının içinden çıktı. Peki fütüristik bir tasarıma sahip olan geleceğin motosikleti nasıl özelliklere sahip?
Alman BigRep firması tarafından ilk prototipi üretilen elektrikli motosiklet, özellikle kübik formuyla dikkat çekiyor. Motosikletin tekerlekleri bile 3D yazıcı ile üretilmiş. Ancak burada normal havayla şişirilen motosiklet tekerleğinden bahsetmiyoruz. Petek benzeri bir yapıya sahip olan tekerlekler, uzay araçlarında kullanılanlara benzer bir yapıya sahip.
BigRep‘in NOWlab bölümü tarafından geliştirilen motosikletin gerçekten çalışıp çalışmadığı ise en çok merak edilen konulardan biri. Alman şirket de bunu düşünerek elektrikli motosikletin kullanım videolarını paylaşmış.
Motosiklet çok keskin hatlarda tasarlanmış. Bu tasarımda 3D baskı teknolojileri ile üretilmesinin de etkisi var. Motosiklet, tasarımından üretim biçimine kadar 3D baskı teknolojisinin nereye vardığının da en iyi göstergesi.
shiftdelete'in haberine göre videoda dikkat çeken ayrıntı, motosikletin fren lambalarının hiç yanmamış olması. Işıklı bir ortamda sürekli olarak ön lambası yanan motosikletin dörtlü şekilde tasarlanmış fren lambalarının yanması daha ilgi çekici olabilirdi.
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