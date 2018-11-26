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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
26.11.2018 - 08:15, Son Güncelleme:

3D yazıcı ile üretilen motosiklet ortaya çıktı

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3D yazıcı ile üretilen motosiklet ortaya çıktı

Son teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seren 3D yazıcılar hemen her şeyi 'üretebiliyor'. Bu kez motosiklet bir 3D yazıcının içinden çıktı. Peki fütüristik bir tasarıma sahip olan geleceğin motosikleti nasıl özelliklere sahip?

Alman BigRep firması tarafından ilk prototipi üretilen elektrikli motosiklet, özellikle kübik formuyla dikkat çekiyor. Motosikletin tekerlekleri bile 3D yazıcı ile üretilmiş. Ancak burada normal havayla şişirilen motosiklet tekerleğinden bahsetmiyoruz. Petek benzeri bir yapıya sahip olan tekerlekler, uzay araçlarında kullanılanlara benzer bir yapıya sahip.

BigRep‘in NOWlab bölümü tarafından geliştirilen motosikletin gerçekten çalışıp çalışmadığı ise en çok merak edilen konulardan biri. Alman şirket de bunu düşünerek elektrikli motosikletin kullanım videolarını paylaşmış.

Motosiklet çok keskin hatlarda tasarlanmış. Bu tasarımda 3D baskı teknolojileri ile üretilmesinin de etkisi var. Motosiklet, tasarımından üretim biçimine kadar 3D baskı teknolojisinin nereye vardığının da en iyi göstergesi.

shiftdelete'in haberine göre videoda dikkat çeken ayrıntı, motosikletin fren lambalarının hiç yanmamış olması. Işıklı bir ortamda sürekli olarak ön lambası yanan motosikletin dörtlü şekilde tasarlanmış fren lambalarının yanması daha ilgi çekici olabilirdi.

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