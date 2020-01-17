Toplantıda konuşan HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak Hewlett Packard Enterprise (HPE) Türkiye’nin başarılı bir yılı geride bıraktığını, gelecek planlarına odaklanarak, güçlü ve emin adımlarla yollarına devam ettiklerini vurguladı.

Kaymak şöyle devam etti: “IDC Q3 CY2019 sunucu, veri depolama pazar payları raporuna göre HPE Türkiye pazarın lideri konumunda yer aldı. Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye ve Afrika Bölgesi’nde ise en fazla büyüyen ülkelerden biri olduk. X86 sunucularda yüzde 55 pazar payına ulaştık. 2020’ye baktığımız zaman aynı trendin devam edeceğine yönelik çok pozitif işaretler görüyoruz. Diğer yandan IDC rakamlarına göre Türkiye’de teknoloji harcamaları 8 milyar dolar ve bunun 4,5 milyar doları mobil cihazlara ve kişisel bilgisayarlara harcanıyor. Sunucu ve veri hizmetlerinin payı ise 1 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamlar da bize yazılım hizmetleri yatırımlarında daha gidilecek çok yol olduğunu gösteriyor. Bu doğrultuda biz de hem müşterilerimizin dijital dönüşümlerinde onların iş ortağı olarak onlara katkı sağlamak, hem de özellikle yapay zeka ve büyük veri alanlarında doğru teknolojileri sunarak rekabette öne geçmelerine destek olmayı amaçlıyoruz."

HPE olarak misyonlarının insanların çalışma ve yaşam şeklini geliştirmek olduğunu söyleyen Kaymak; “Bu amaçla insanlığı geleceğe hazırlayacak önemli projelere destek vermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik için döngüsel ekonomiye öncelik eden kurumların başında geliyoruz. Alzheimar’a çare arayan sağlık araştırmalarına, Mars’a yolculuk projesine, büyük veriyi daha hızlı işleyecek yapay zeka altyapılarına gelişmiş teknolojik çözümler sunuyoruz. En yeni projelerimizden bir diğeri ise 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yeni Ay yolculuğunun simulasyonunu yapacak dünyanın en güçlü süper bilgisayarını NASA için tasarlamak.”



2020’ye damgasını vuracak teknolojik trendler

Toplantıda Gartner’ın 2020 yılı için en önemli stratejik 10 tekonolojik yenilik raporuna dikkat çeken Kaymak; “Gartner 2020 yılında trend olacak teknolojilere ilişkin rapor yayınladı. Buna göre “Hiper otomasyon”, “Artırılmış İnsan”, “Yapay Zeka Güvenliği”, “Blokzincir”, “Otonom” , “Çokludeneyim”, “Uzmanlığın Demokratikleşmesi”, “Şeffaflık ve izlenebilirlik”, “Kuvvetlendirilmiş uç cihazlar” ve “Dağıtık bulut” konularının 2020’ye damga vuracak ve bizim de odaklanacağımız alanlar olacak. Biz bu trendlerden özellikle yapay zeka ve otonom araçlar özelinde çözümlerimizi geliştirirken tüketim bazlı bir model ile daha ekonomik çözümler sunmayı hedefliyoruz."

Yapay zeka bazlı çözümler yükseliyor

2020’nin, yapay zeka bazlı otonom güvenlik teknolojilerinin öne çıktığı bir yıl olacağına değinen Kaymak, “Nesnelerin İnterneti ve uç bilişim uygulamaları gibi yükselen teknolojileri kullananlar, kurumlarını daha etkili biçimde koruyan güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyacak. Nesnelerin İnterneti cihazlarının gittikçe artan kullanımı kurumlara, iş süreçlerinde akıllıca karar verme yolunda yeni seviyeler sunuyor. Bunu yaparken, kötü niyetli kişilerin güvenlik açıklarını bulabilecekleri açık kapılar sunmayı da ihmal etmiyor. Gartner’a göre, 2020’de 70 milyar cihaz kullanımda olacak; bu cihazları korumak ve davranışsal analitik kullanarak Tehlike Göstergeleri’ni (IOC) tespit etmek çok önemli bir hale gelecek. Wi-Fi 6 üzerine çalışılan inovasyonların bir sonucu olarak HPE’nin network portföyü Aruba, 2020’nin 5G gibi teknolojiler tarafından vadedilen performans, uygunluk ve Hizmet Kalitesi’nin yer aldığı Wi-Fi 6 etkin hizmet alanlarını beraberinde getireceğini öngörüyor”.



