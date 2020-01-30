2020 yılına damga vuracak teknolojiler

HPE Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar'ın kaleme aldığı makalede özellikle yapay zeka teknolojileri ve bulut bilişim teknolojilerinin öne çıktığı dikkat çekiyor. Uyar, yazısında şu noktalara dikkat çekiyor:

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi



Yapay Zeka Bazlı Çözümlerin Yükselişi-Otonom Güvenlik

2020, yapay zeka bazlı otonom güvenlik teknolojilerinin öne çıktığı bir yıl olacak. Nesnelerin interneti ve uç bilişim uygulamaları gibi yükselen teknolojileri kullananlar, kurumlarını daha etkili biçimde koruyan güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyacaklar.

2020’de güvenlik ihlalleri her boyutta kurumun başını ağrıtmaya devam edecek ve koordine bir şekilde çalışan sofistike hacker grupları tarafından yapılan bu saldırılar gittikçe karmaşıklaşacak, daha hızlı yayılacak ve sürekli hale gelecek.

Network Yönetimi Proaktif Olmaktan Çıkıp Öngörmeye Başlayacak

Yapay zekayla güçlendirilmiş otomasyon, kendi kendini doğrulayan modern networkten gelen içgörülerle harekete geçme becerisine ve programlanabilirliğe sınıf atlattı. 2020’de veri analizi ve güvenliği gibi alanlarda ilerlemeler görmeye devam edeceğiz. Buradaki gelişmeler, network yönetim sürecinin proaktif olmaktan öte, öngörülerde bulunmasını sağlayacak ve böylece network yöneticilerinin sırtındaki yük hafifleyecek; daha çok iş odaklı hareket etmelerine olanak sağlayacak.

Böylece IT ekipleri yalnızca proaktif bir tutum sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda oldukça ayrıntılı paternleri, davranış izlemeyi ve network sağlığını temel alarak sistemlere öngörme becerisi katacak; böylelikle IT kaynaklarındaki baskı daha da hafifleyecek.

Bulut Bilişim Odaklı Dönem

Konteyner Network Mimarisi Kullanan Bir Gelecek



Bu modern çağda, modülerlik, programlanabilirlik, esneklik ve direnç gibi bulut yerele ait özelliklere sahip networkler daha fazla popülerleşecek.

2020’de bulut yerel networkler, “switch altyapılar” sayesinde bulut tabanlı grafik kullanıcı ara yüzüyle etkileşime geçecekler. Böylece modern kurumlarda, özellikle konteynerler ve mikro hizmetlerde hemen hemen her yerde çoğalan uygulamalar daha iyi desteklenerek DevOps ekiplerine yardımcı olunacak.

Network çözümleri -ister kendi veri merkezinde ister bulutta olsun fark etmez - konteyner mimarisine dönüşmeyi benimsemek zorunda kalacak.

Abonelik Modeliyle İşleyen Network Yazılımlarının Bitişi

Yazılım lisans süresi sona erdiği anda çalışmayı sonlandıran network switch, router ve network denetleyicilerinin kullanımı işletmeler için zararlıdır.

Müşteriler cihaz satın aldıklarında, cihazın özelliklerinde, işlevselliklerinde ve networklerinde söz sahibi olmak isterler; temel özelliklerini, güvenlik işlevlerini ve hatta bağlanabilirliliğin kendisini baltalayacak saatli bomba görünümündeki bir hizmet sözleşmesini değil...

2020’de bulut odaklı stratejilere göre geliştirilmiş müşteriye öncelik veren abonelik modelleri, değer yaratmak ve rahatlık sağlamak için ortaya çıkacak.

Güvenlik

Nesnelerin İnternetinin (IoT) Geniş Çapta Benimsenmesi Nedeniyle Networklerin Güvenliğinin Sağlanması

Nesnelerin İnterneti cihazlarının gittikçe artan kullanımı kurumlara, iş süreçlerinde akıllıca karar verme yolunda yeni veri seviyeleri sunuyor. Bunu yaparken, kötü niyetli kişilerin güvenlik açıklarını bulabilecekleri açık kapılar sunmayı da ihmal etmiyor. Gartner’a göre, 2020’de 70 milyar cihaz kullanımda olacak; bu cihazları korumak ve davranışsal analitik kullanarak Tehlike Göstergeleri’ni (IOC) saptamak çok önemli olacak.

Güvenlik Araçlarının Düzenlenmesi ve Süregelen Entegrasyonu

2020’de ortalama 130’dan fazla güvenlik aracı ve teknolojisi işletmeler tarafından kullanılacak. Tehditleri daha iyi saptayan ve daha hızlı yanıt veren teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla entegrasyon ve düzenleme araçlarının kullanımında da artış göreceğiz.

Kablosuz

Yol Bulmak Sadece Bir Başlangıç

2020’de konum servisleri, ilerlemeye ve kullanıcılara daha anlamlı kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya devam edecek ve onları daha önce hiç bulunmadıkları çevrelerle bağlanmaya davet edecek.

Konum servisleri artık yalnızca yol bulma amacıyla değil, hem tedarikçiye ait içgörüler hem de kullanıcıya kişiselleştirilmiş tekliflerle değer katan, coğrafi yakınlık ve tercihlere dayalı bir sürü yeni servis sunacak.

Eğer İnşa Ederseniz Geleceklerdir

Wi-Fi 6 üzerine çalışılan inovasyonların bir sonucu olarak Aruba, 2020’nin 5G gibi teknolojiler tarafından vadedilen performans, uygunluk ve servis kalitesinin yer aldığı Wi-Fi 6 etkin servis alanlarını beraberinde getireceğini öngörüyor.

Kurumsal uç teknoloji uygulamalarının büyük çoğunluğunda 5G’nin geride kaldığı yerlerde Wi-Fi 6 tercih edilecek.

SD-WAN

Tek Bir Cam Bölmesinden Yönetilen Tamamıyla Dağıtık Konumlanmış İşletmeler



Dağıtık konumlanmış işletmelerin tüm katmanları tek bir platformdan idare edildiğinde, tüm şubeler ve dağıtım merkezleri (veri merkezleri veya herkese açık bulut) için karmaşık WAN yönetiminin faaliyetleri çok büyük ölçüde basit bir hale getirilecek. IT ekipleri aynı platformları kullanarak politika ve yönetimde olduğu gibi, yerel ağ bağlantısı (LAN) için networking ve güvenlik de aynı çatı altında toplanacak. LAN ve WAN boyunca tüm kullanıcılar, geçitler, erişim noktaları, switchler ve aralarında IoT cihazlarının da yer aldığı diğer network öğeleri tek bir cam bölmesi ile kurumsal uygulamaları izleyebilecek ve yönetebilecek.

Bulut Bağlanabilirliği Gittikçe Daha Kusursuz ve Ulaşılabilir Hale Geliyor



2020’de kurumlar, kötü niyetli kullanıcılar ve diğer kaynaklardan gelecek siber saldırılara maruz kalınmasını ciddi boyutta azaltacak bulut tabanlı servislerden yararlanacaklar. Sanal ağ geçitleri, bu eğilimi büyük ölçüde basitleştirmek ve hızlandırmak için genel bulutlarda sağlanan network servisleriyle daha iyi birleşecek. Yeni SD-WAN özellikleri, IT ekibinin uygulamaları genel bulut altyapılarına kıyasla daha iyi izlemesini ve yönetmesini sağlayacaktır.

Uzak Ofislerdeki MPLS’nin Yerini Halka Açık Wi-Fi Alıyor



2020’de kurumlar, SD-WAN uzak ofis bağlantısını kurmak için çok daha yaygın olarak bulunan ve 100 kat daha düşük maliyetli halka açık Wi-Fi internet hizmetlerini giderek daha fazla kullanacaklar. Bu trend, performansı ve kullanımı artırmak için makine öğrenimi tabanlı analitik araçlar kullanan yeni nesil SD-WAN çözümleri tarafından besleniyor. Ayrıca, networkteki kesintileri asgari seviyeye çekmek için, gelen trafik otomatik olarak yeniden yönlendiriliyor; böylece halka açık internet servislerine öncelikli ulaşım aracı olarak daha fazla güven sağlanıyor.



