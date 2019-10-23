2019 Magic Quadrant Veri Yedekleme ve Depolama Çözümleri'nde ipi göğüsledi
Veeam Software, Gartner tarafından "2019 Magic Quadrant Veri Yedekleme ve Depolama Çözümleri" nin liderlerinden biri olarak konumlandırıldı. Bu, Veeam'in Gartner tarafından kategori lideri olarak üçüncü seçilişi oldu.
Veeam Satış ve Pazarlama Kurucu Ortağı ve Kurucu Üyesi Ratmir Timashev; "Geleneksel yeteneklerimizin ötesinde, işletmelerin verilerini fiziksel, sanal ve çoklu bulut ortamlarında nasıl koruyacaklarını ve yöneteceklerini tanımlamak için, Veeam'in 2. dönemine giriyoruz. Bu, pazara bütünsel ve güçlü yedekleme çözümleri sunmak için ortaklarımızla birlikte çalışmanın yeni yollarını benimsemeyi içerir. Bizce, bu rapor; ekibimizin zorlayıcı bulut odaklı çözümler yaratmaya ve yüksek düzeyde müşteri desteği sağlamaya olan bağlılığının bir kanıtıdır." şeklinde konuştu.
Veeam; AWS, Microsoft ve binlerce servis sağlayıcı ile yakın işbirliği yaparak maliyet verimliliği, ölçeklendirme ve esneklik geliştirmeleriyle Bulut Veri Yönetimi'ndeki büyümesini sürdürdü. Veeam, 355 binden fazla müşterisi ve yıllık 1 Milyar dolar hacmindeki rezervasyonlarıyla hızla büyümesini sürdürüyor. Örneğin, oldukça olumlu tepkiler alan yeni "Veeam" programı, Veeam'in, müşteri tercihini ve esnekliği artırmak, birleşik bir donanım ve yazılım çözümü sunmak için teknoloji ortaklarıyla işbirliğini sürdürmesi bu stratejinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
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