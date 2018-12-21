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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
21.12.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

2018 yılında en çok futbol oynadık

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2018 yılında en çok futbol oynadık

n11.com’un 2018 yılı verilerine göre en çok satan konsol oyunları açıklandı. 2018 yılında da futboldan vazgeçmeyen oyun severler en çok FIFA 19 oynadı.

Yıl sonu satış verilerini inceleyen şirket, Video Oyun & Konsol kategorisinde en çok satış yapılan ürünleri ve satışlardaki artış oranlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye 2018 yılında da futbol keyfinden vazgeçmedi, listenin ilk 2 sıralamasını FIFA 2019 ve Red Dead Redemption 2 oluşturdu. Futbol severleri oyun başına toplayan PES 2019 listenin üçüncü sırasında yer alırken, onu God of War, Pubg, Call of Duty Black Ops 4, NBA 2K19, Spiderman, Battlefield 5 ve Assassin’s Creed Odyssesy izledi. 

Futbol yine ilk sırada 

2017 yılında platformda en çok satan oyun FIFA 18 iken 2018 senesi boyunca yine en çok satan oyun FIFA 19 oldu. FIFA oyun dünyasında liderliği elinden bırakmazken 2017 yılında en çok satan oyunlar sıralamasında ikinci olan PES’in yerini 2018 yılında Rockstar Games’in çıkardığı Red Dead Redemption 2 oyunu aldı. 

En çok 25-35 yaş arası erkekler konsol oyunları oynuyor 

2018 yılı satış verilerine göre, oyun grubu ürünlerinin en çok hitap ettiği yaş grubu 25-35 arası erkekler oldu. Oyun grubunda erkekler kadınlara kıyasla 7 kat daha fazla oyun satın aldı. 

Oyun düşkünleri Kadıköy’den 

2018 yılında en çok oyun satın alınan il İstanbul oldu. Oyun satışlarında İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük iller takip etti. En çok oyun satın alan iller sıralamasında ilk beş ili sırasıyla Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Adana izledi. İstanbul’da oyun severlerin Kadıköy ilçesinde daha yoğun olduğu gözlemlenirken Ankara’da Çankaya ilçesi, Bursa’da Osmangazi ilçesi ve İzmir’de Konak ilçesi diğer ilçelere oranla daha fazla oyun satın aldı. 

Oyunlar en çok kış aylarında alındı 

Yeni oyunların satışa çıkmasını takip eden Kasım ayı oyun severler için alışveriş dolu bir dönem oldu. Buna göre, 2018 yılı boyunca yapılan satışlarda en çok Kasım ayında oyun satıldı. 

2018’de en çok oyun konsolu aksesuarları satıldı 

Video Oyunları & Konsol kategorisinden elde edilen yıl sonu verileri kullanıcıların 2018 yılında en çok oyun konsolu aksesuarları satın aldığını gösterdi. Oyun kumandaları ve kulaklık gibi oyun konsolu aksesuarları yıl boyunca oyun severlerin en favori ürünleri oldu. 

24 sene önce piyasaya sürülen ilk PlayStation’ın mini versiyonu olan PlayStation Classic yenilenerek 2018 yılında yeniden satışa sunuldu. PlayStation Classic ürününün orijinal tasarımına sadık kalınarak üretilen yeni ürün nostaljik oyun severlere sunuldu. Yıl boyunca oyun severleri memnun eden bir diğer gelişme ise 24 yıldır piyasada olan PlayStation için 500 milyon satış barajını aşan Sony’nin bunu kutlamak için oyunculara 500M Limited Edition PlayStation PRO oyun konsolu ürününü sınırlı stokla satışa sunması oldu.

 

 

 

 

 

 

 

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